Відновити техпаспорт на авто онлайн: що потрібно знати водіям

Українські автовласники можуть відновити втрачене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без відвідування сервісного центру МВС, черг та корупції. Послуга доступна онлайн через застосунок “Дія” та Кабінет водія, а готові документи можна отримати поштою.

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Які документи потрібні

Для оформлення послуги в Кабінеті водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу повинно відображатися в електронному сервісі.

У застосунку “Дія” необхідно мати:

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ID-картку або посвідку на постійне чи тимчасове проживання.

Як проходить оформлення

Під час подання заявки власник транспортного засобу має вказати причину заміни документа та обрати варіант номерного знака.

Можна:

Залишити чинний номерний знак.

Отримати новий номер із серією DI через «Дію».

Отримати новий номер із серією ED через Кабінет водія.

Також користувач самостійно обирає формат свідоцтва про реєстрацію:

Електронне.

Пластикове.

Одночасно електронне та пластикове.

Якщо обирається лише цифровий документ, пластиковий бланк не виготовляється.

Після цього необхідно вказати відділення поштового оператора, де буде зручно отримати готові документи та номерні знаки.

Скільки часу займає процедура

Після подання заявки вона надходить до сервісного центру МВС для перевірки інформації в державних реєстрах.

Фахівці перевіряють наявність:

Обмежень.

Арештів.

Інших обтяжень щодо транспортного засобу.

Термін розгляду заявки становить до 5 календарних днів.

Після завершення перевірки старе свідоцтво автоматично анулюється в електронних сервісах, а замість нього відображається новий документ.

Як отримати новий техпаспорт

Якщо замовлено пластикове свідоцтво або новий номерний знак, їх передають поштовому оператору для доставки.

Орієнтовний термін доставки становить до 10 днів.

Таким чином, увесь процес — від подання заявки до отримання документів — може тривати близько двох тижнів.

Скільки коштує послуга

Підсумкова вартість залежить від обраного набору послуг:

Виготовлення пластикового свідоцтва.

Видача нових номерних знаків.

Послуги доставки.

Система автоматично розраховує остаточну суму під час оформлення замовлення.

Водночас базова вартість адміністративної послуги, пластикового бланка свідоцтва та комплекту металевих номерних знаків залишається такою ж, як і під час оформлення у сервісному центрі МВС, — близько 1306 гривень без урахування доставки.

Для кого доступна послуга

Онлайн-відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу доступне фізичним особам для всіх типів транспортних засобів.

Послуга дозволяє уникнути особистого візиту до сервісного центру МВС, що особливо актуально для водіїв, які цінують свій час або перебувають далеко від найближчого підрозділу. Цифровізація сервісів поступово переводить більшість реєстраційних процедур у дистанційний формат, спрощуючи взаємодію громадян із державними установами.