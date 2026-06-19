Восстановление техпаспорта на автомобиль онлайн: что нужно знать водителям

Украинские автовладельцы могут восстановить утерянное свидетельство о регистрации транспортного средства без посещения сервисного центра МВД, очередей и коррупции. Услуга доступна онлайн через приложение « “», «Дія»” и «Кабинет водителя», а готовые документы можно получить по почте.

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Какие документы необходимы

Для оформления услуги в «Кабинете водителя» свидетельство о регистрации транспортного средства должно отображаться в электронном сервисе.

В приложении “Дія” необходимо иметь:

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

ID-карту или удостоверение о постоянном или временном проживании.

Как проходит оформление

При подаче заявки владелец транспортного средства должен указать причину замены документа и выбрать вариант номерного знака.

Можно:

Оставить действующий номерной знак.

Получить новый номер с серией DI через приложение «Дия».

Получить новый номер с серией ED через «Кабинет водителя».

Также пользователь самостоятельно выбирает формат свидетельства о регистрации:

Электронный.

Пластиковое.

Одновременно электронное и пластиковое.

Если выбирается только цифровой документ, пластиковый бланк не изготавливается.

После этого необходимо указать отделение почтового оператора, где будет удобно получить готовые документы и номерные знаки.

Сколько времени занимает процедура

После подачи заявки она поступает в сервисный центр МВД для проверки информации в государственных реестрах.

Специалисты проверяют наличие:

Ограничений.

Арестов.

Других обременений в отношении транспортного средства.

Срок рассмотрения заявки составляет до 5 календарных дней.

По завершении проверки старое свидетельство автоматически аннулируется в электронных сервисах, а вместо него отображается новый документ.

Как получить новый техпаспорт

Если заказано пластиковое свидетельство или новый номерной знак, их передают почтовому оператору для доставки.

Ориентировочный срок доставки составляет до 10 дней.

Таким образом, весь процесс — от подачи заявки до получения документов — может занять около двух недель.

Сколько стоит услуга

Итоговая стоимость зависит от выбранного набора услуг:

Изготовление пластикового свидетельства.

Выдача новых номерных знаков.

Услуги доставки.

Система автоматически рассчитывает окончательную сумму при оформлении заказа.

При этом базовая стоимость административной услуги, пластикового бланка свидетельства и комплекта металлических номерных знаков остается такой же, как и при оформлении в сервисном центре МВД, — около 1306 гривен без учета доставки.

Для кого доступна услуга

Онлайн-восстановление свидетельства о регистрации транспортного средства доступно физическим лицам для всех типов транспортных средств.

Услуга позволяет избежать личного визита в сервисный центр МВД, что особенно актуально для водителей, которые ценят своё время или находятся далеко от ближайшего подразделения. Цифровизация услуг постепенно переводит большинство регистрационных процедур в дистанционный формат, упрощая взаимодействие граждан с государственными учреждениями.