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Кто может обращаться в сервисные центры МВД без очереди

В сервисных центрах МВД разъяснили, кто может воспользоваться приоритетным обслуживанием. Такая возможность доступна ограниченному кругу лиц.
Кого обслуживают в сервисных центрах МВД без очереди

Очередь в сервисных центрах МВД

Евгений Гудущан
logo20 июля, 15:10
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Лица, относящиеся к льготным категориям, могут получить приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД. Для этого необходимо зарегистрироваться через систему «Э-запись» непосредственно в территориальном сервисном центре с помощью терминала самообслуживания.

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают, что приоритет касается только очереди к администратору. Сам порядок предоставления административной услуги остается неизменным, а ее стоимость оплачивается в полном объеме без каких-либо льгот или скидок.

Как получить приоритетный вызов

Для оформления приоритетной записи необходимо:

  • обратиться к терминалу самообслуживания в сервисном центре МВД;
  • зарегистрироваться в системе «Е-запись»;
  • указать данные документа, подтверждающего право на льготу (название, серию и номер – при наличии);
  • получить талон с номером записи.

При получении услуги необходимо предъявить администратору оригинал документа, подтверждающего соответствующий статус.

После регистрации номер вызова появится на информационном табло сервисного центра, а также будет отправлен на электронную почту, если она была указана при записи. Система автоматически направит посетителя к первому свободному администратору, предоставляющему необходимую услугу.

Кто имеет право на приоритетное обслуживание

В соответствии с приказом МВД № 777 от 5 ноября 2020 года, приоритетным вызовом могут воспользоваться:

  • люди с инвалидностью;
  • лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;
  • члены семей погибших (умерших) военнослужащих;
  • военнослужащие, проходящие военную службу в период военного положения.

В МВД напоминают, что запись на приоритетное обслуживание осуществляется только через терминал в сервисном центре, а не дистанционно через онлайн-сервисы. Это позволяет быстрее получить вызов к администратору, однако не изменяет порядок оформления документов или стоимость административных услуг.

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