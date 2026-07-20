Кто может обращаться в сервисные центры МВД без очереди

Очередь в сервисных центрах МВД
Лица, относящиеся к льготным категориям, могут получить приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД. Для этого необходимо зарегистрироваться через систему «Э-запись» непосредственно в территориальном сервисном центре с помощью терминала самообслуживания.
В Главном сервисном центре МВД подчеркивают, что приоритет касается только очереди к администратору. Сам порядок предоставления административной услуги остается неизменным, а ее стоимость оплачивается в полном объеме без каких-либо льгот или скидок.
Как получить приоритетный вызов
Для оформления приоритетной записи необходимо:
- обратиться к терминалу самообслуживания в сервисном центре МВД;
- зарегистрироваться в системе «Е-запись»;
- указать данные документа, подтверждающего право на льготу (название, серию и номер – при наличии);
- получить талон с номером записи.
При получении услуги необходимо предъявить администратору оригинал документа, подтверждающего соответствующий статус.
После регистрации номер вызова появится на информационном табло сервисного центра, а также будет отправлен на электронную почту, если она была указана при записи. Система автоматически направит посетителя к первому свободному администратору, предоставляющему необходимую услугу.
Кто имеет право на приоритетное обслуживание
В соответствии с приказом МВД № 777 от 5 ноября 2020 года, приоритетным вызовом могут воспользоваться:
- люди с инвалидностью;
- лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;
- члены семей погибших (умерших) военнослужащих;
- военнослужащие, проходящие военную службу в период военного положения.
В МВД напоминают, что запись на приоритетное обслуживание осуществляется только через терминал в сервисном центре, а не дистанционно через онлайн-сервисы. Это позволяет быстрее получить вызов к администратору, однако не изменяет порядок оформления документов или стоимость административных услуг.