Кто может обращаться в сервисные центры МВД без очереди

Лица, относящиеся к льготным категориям, могут получить приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД. Для этого необходимо зарегистрироваться через систему «Э-запись» непосредственно в территориальном сервисном центре с помощью терминала самообслуживания.

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают, что приоритет касается только очереди к администратору. Сам порядок предоставления административной услуги остается неизменным, а ее стоимость оплачивается в полном объеме без каких-либо льгот или скидок.

Как получить приоритетный вызов

Для оформления приоритетной записи необходимо:

обратиться к терминалу самообслуживания в сервисном центре МВД;

зарегистрироваться в системе «Е-запись»;

указать данные документа, подтверждающего право на льготу (название, серию и номер – при наличии);

получить талон с номером записи.

При получении услуги необходимо предъявить администратору оригинал документа, подтверждающего соответствующий статус.

После регистрации номер вызова появится на информационном табло сервисного центра, а также будет отправлен на электронную почту, если она была указана при записи. Система автоматически направит посетителя к первому свободному администратору, предоставляющему необходимую услугу.

Кто имеет право на приоритетное обслуживание

В соответствии с приказом МВД № 777 от 5 ноября 2020 года, приоритетным вызовом могут воспользоваться:

люди с инвалидностью;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;

члены семей погибших (умерших) военнослужащих;

военнослужащие, проходящие военную службу в период военного положения.

В МВД напоминают, что запись на приоритетное обслуживание осуществляется только через терминал в сервисном центре, а не дистанционно через онлайн-сервисы. Это позволяет быстрее получить вызов к администратору, однако не изменяет порядок оформления документов или стоимость административных услуг.