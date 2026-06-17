Kia Tasman має жахливий дизайн: корейський бренд готує екстрені контрзаходи

Щоб виправити становище, південнокорейський автовиробник уже змушений був вдатися до зниження роздрібних цін, а тепер керівництво компанії відкрито визнало, що екстер'єр новинки дійсно потребує серйозного доопрацювання.

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Генеральний менеджер з планування продуктів та навчання Kia Australia Роланд Ріверо в інтерв'ю виданню Drive підтвердив, що компанія активно шукає вихід із ситуації. За його словами, в офісах бренду наразі детально вивчають кілька ідей, щоб оперативно врахувати критичні відгуки ринку та повернути довіру потенційних покупців.

Раннього фейсліфтингу не буде: позиція керівництва

Попри очевидну необхідність змін, усім, хто розраховує на швидке та повноцінне заводське оновлення моделі, доведеться зачекати. Компанія повністю виключає проведення передчасного рестайлінгу пікапа на конвеєрі й закликає не вірити передчасним чуткам про швидку зміну генерації.

Позицію бренду щодо термінів модернізації чітко окреслив Роланд Ріверо: стандартний життєвий цикл продукту є фіксованим, і планові оновлення відбуватимуться суворо за затвердженим графіком, тому поточний варіант дизайну Kia Tasman, який зараз можна побачити на дорогах, випускатиметься без кардинальних змін ще протягом кількох наступних років.

Попри суворе дотримання графіків виробництва, інженери та маркетологи не збираються сидіти склавши руки та готують альтернативні рішення. Ці тези повністю збігаються з нещодавньою заявою, яку зробив керівник відділу глобальних продажів Kia Спенс Чо. У розмові з австралійськими журналістами він зазначив, що бренд готує низку контрзаходів на найближчі роки. Вони включатимуть не лише локальні покращення конструкції та візуальні зміни, а й розширення лінійки доступних силових агрегатів.

Порятунок через оригінальні аксесуари та досвід концепту Weekender

Якщо аналізувати заяви топ-менеджерів, найбільш реальним та швидким рішенням проблеми для Kia бачиться випуск розширеного фірмового каталогу стайлінг-аксесуарів для екстер'єру. Ці елементи покупці зможуть встановлювати безпосередньо в дилерських центрах, кардинально змінюючи сприйняття автомобіля.

Лінійка аксусеарів, що вже доступна для Kia Tasman

Головним орієнтиром для майбутніх коригувальних комплектів виступає концептуальний пікап Kia Tasman Weekender, який презентували на автосалоні в Сеулі 2025 року. Цей концепт наочно продемонстрував, як за допомогою продуманого позашляхового обвесу можна зробити пропорції машини значно гармонійнішими та міцнішими.

Ключовими особливостями версії Weekender, які можуть піти в серійне виробництво як аксесуари, є масивна захисна пластина, інтегрована в передній бампер, візуально звужена решітка радіатора та розширювачі колісних арок в колір кузова, які частково закривають суперечливі блоки передніх фар.

Kia Tasman Weekender

Експонат у Сеулі також обладнали футуристичною багажною системою на даху, що плавно переходить на вантажну платформу, кастомним заднім бампером та матово-бежевим покриттям кузова у мілітарі-стилі з яскравими лаймовими акцентами. Подібні елементи, включаючи додаткову світлодіодну оптику на решітку радіатора, дозволять створити спеціальні візуальні спецверсії Tasman безпосередньо з заводу.

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Офіційні подробиці про фірмові контрзаходи від корейського виробника очікуються найближчим часом. А поки що перші власники пікапів вимушені самостійно покращувати зовнішність своїх вантажівок за допомогою деталей від сторонніх спеціалізованих компаній, таких як відомий бренд AR.