Kia Tasman имеет ужасный дизайн: корейский бренд готовит экстренные контрмеры

Чтобы исправить положение, южнокорейский автопроизводитель уже был вынужден пойти на снижение розничных цен, а теперь руководство компании открыто признало, что экстерьер новинки действительно требует серьезной доработки.

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Генеральный менеджер по планированию продуктов и обучению Kia Australia Роланд Риверо в интервью изданию Drive подтвердил, что компания активно ищет выход из ситуации. По его словам, в офисах бренда сейчас детально изучают несколько идей, чтобы оперативно учесть критические отзывы рынка и вернуть доверие потенциальных покупателей.

Раннего фейслифтинга не будет: позиция руководства

Несмотря на очевидную необходимость изменений, всем, кто рассчитывает на быстрое и полноценное заводское обновление модели, придется подождать. Компания полностью исключает проведение преждевременного рестайлинга пикапа на конвейере и призывает не верить преждевременным слухам о скором смене поколения.

Позицию бренда относительно сроков модернизации четко обозначил Роланд Риверо: стандартный жизненный цикл продукта фиксирован, и плановые обновления будут происходить строго по утвержденному графику, поэтому текущий вариант дизайна Kia Tasman, который сейчас можно увидеть на дорогах, будет выпускаться без кардинальных изменений еще в течение нескольких следующих лет.

Несмотря на строгое соблюдение графиков производства, инженеры и маркетологи не собираются сидеть сложа руки и готовят альтернативные решения. Эти тезисы полностью совпадают с недавним заявлением, сделанным руководителем отдела глобальных продаж Kia Спенсом Чо. В беседе с австралийскими журналистами он отметил, что бренд готовит ряд контрмер на ближайшие годы. Они будут включать не только локальные улучшения конструкции и визуальные изменения, но и расширение линейки доступных силовых агрегатов.

Спасение через оригинальные аксессуары и опыт концепта Weekender

Если анализировать заявления топ-менеджеров, наиболее реальным и быстрым решением проблемы для Kia видится выпуск расширенного фирменного каталога стилистических аксессуаров для экстерьера. Эти элементы покупатели смогут устанавливать непосредственно в дилерских центрах, кардинально меняя восприятие автомобиля.

Линейка аксессуаров, уже доступная для Kia Tasman

Главным ориентиром для будущих корректирующих комплектов выступает концептуальный пикап Kia Tasman Weekender, который был представлен на автосалоне в Сеуле в 2025 году. Этот концепт наглядно продемонстрировал, как с помощью продуманного внедорожного обвеса можно сделать пропорции машины значительно более гармоничными и солидными.

Ключевыми особенностями версии Weekender, которые могут пойти в серийное производство в качестве аксессуаров, являются массивная защитная пластина, интегрированная в передний бампер, визуально суженная решетка радиатора и расширители колесных арок в цвет кузова, которые частично закрывают противоречивые блоки передних фар.

Kia Tasman Weekender

Экспонат в Сеуле также оснастили футуристической багажной системой на крыше, плавно переходящей в грузовую платформу, кастомным задним бампером и матово-бежевым покрытием кузова в стиле милитари с яркими лаймовыми акцентами. Подобные элементы, включая дополнительную светодиодную оптику на решетке радиатора, позволят создавать специальные визуальные версии Tasman непосредственно на заводе.

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Официальные подробности о фирменных контрмерах от корейского производителя ожидаются в ближайшее время. А пока первые владельцы пикапов вынуждены самостоятельно улучшать внешний вид своих грузовиков с помощью деталей от сторонних специализированных компаний, таких как известный бренд AR.