Самый дешевый кроссовер Kia существенно подорожал после масштабного обновления

Стартовая цена базовой комплектации Seltos LX 2027 года теперь составляет 26 485 долларов, что на 1200 долларов больше по сравнению с аналогичной моделью 2026 года. Система полного привода сохранилась в списке опций, однако плата за нее выросла на 500 долларов и теперь достигает $1700, пишет Motor1.

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Изменение стоимости комплектаций

Подорожание коснулось всех уровней оснащения автомобиля. Популярные комплектации Seltos S и Seltos EX также изменили ценовые позиции: стоимость версии S теперь стартует с отметки 27 885 долларов (плюс $900), а исполнение EX подорожало сразу на $1900 и начинается от 29 885 "вечнозеленых". Для обоих вариантов опция полного привода также будет стоить дополнительные 1700 долларов.

Самые большие изменения произошли в вершине модельного ряда. Производитель полностью отказался от прежней топовой комплектации SX, которая стоила 32 985 долларов. Ее место заняли два новых исполнения со спортивным характером – X-Line S и X-Line SX. Модификация X-Line S предлагается по цене от 30 485 долларов, тогда как флагманская версия X-Line SX оценена в 34 285 долларов.

Технические характеристики

Высокая розничная стоимость компенсируется существенным увеличением внутреннего пространства и улучшением комфорта. Инженеры Kia увеличили колесную базу автомобиля на 61 мм, по сравнению с предшественником, благодаря чему запас места для ног пассажиров на заднем ряду сидений вырос на 25,4 мм.

Архитектура передней панели салона выполнена в стилистике флагманского внедорожника Telluride. В стандартный список оборудования вошли 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса, отдельная 5,0-дюймовая цифровая панель управления климатической системой, а также поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. В более дорогих версиях покупателям доступна полностью цифровая панель приборов водителя размером 12,3 дюйма.

Линейка силовых агрегатов включает два бензиновых мотора: базовый 2,0-литровый четырехцилиндровый атмосферный мотор мощностью 147 л.с., который работает в паре с бесступенчатой трансмиссией (вариатором), и 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, генерирующий 190 лошадиных сил. Эти модификации по умолчанию оснащаются фирменной системой полного привода.

Кроме того, компания Kia официально подтвердила планы выпустить на рынок модификацию Seltos Hybrid. Подробные технические характеристики гибрида и его стоимость в США обнародуют ближе к официальному старту продаж, который запланирован на конец текущего года.

Конкуренты и сравнение цен