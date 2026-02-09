Honda готовит новый HR-V: компактный кроссовер будет иметь интересный характер

Речь идет именно о глобальной версии модели, известной в Японии под названием Vezel, а не о большом HR-V для Северной Америки, который на других рынках продается как ZR-V, сообщает Auto24. Да, у Honda с неймингом все традиционно непросто.

Четкие линии вместо мягкости

Даже одного шпионского кадра задней части, которое распространил сайт Carscoops, хватило, чтобы заметить изменение дизайнерского вектора. Сам автомобиль выглядит удивительно интересно: он хочет быть солиднее и дороже на вид. Если нынешний HR-V делает ставку на плавные, округлые поверхности, то новое поколение получает более плоские панели и резкие заломы.

Задние фонари стали более вертикальными и квадратными, а сплошная горизонтальная световая полоса, которая была визитной карточкой текущей модели, исчезла. Кузов выглядит массивнее с более выразительными колесными арками и боковинами. Особенно привлекает внимание легкое сужение кормы внутрь. Этот прием сразу вызывает ассоциации с Range Rover. Для компактного кроссовера это смелый, почти премиальный жест.

Актуальная (третья) генерация Honda HR-V

Куда делся задний стеклоочиститель?

Одна из самых интересных деталей - отсутствие заднего дворника в его привычном месте. У основания стекла его не видно, зато под спойлером заметен странный разрыв в камуфляже. Это намекает на скрытое решение: вероятно, дворник спрятан под кромкой двери багажника и выдвигается только при необходимости. Для Honda такой ход выглядит неожиданно изящным и опять же работает на ощущение “автомобиля классом выше”.

Это не электромобиль, по крайней мере пока

Нижняя часть кузова также раскрывает важную деталь - видимую выхлопную трубу. Так что, полностью электрическим новый HR-V не будет. Впрочем, это не означает отсутствие электрификации. Текущее поколение уже имеет электрических “двойников” e:NS1 и e:NP1 для китайского рынка, и похожий подход вполне возможен и в дальнейшем. Однако, основной акцент Honda сейчас делает на гибридах, и следующий HR-V, по предварительным данным, получит новую двухмоторную гибридную систему. Она должна быть легче, экономнее и настроенной так, чтобы имитировать ощущение классической автоматической коробки передач, ведь подобное решение уже используется в Civic Hybrid и возрожденном Prelude.

Маленький кроссовер с большими амбициями

Формально, пока есть только одно низкокачественное фото закамуфлированного прототипа и несколько технических предположений. Но даже этого достаточно, чтобы понять, что новая Honda HR-V 2027 года нацелена на более взрослую аудиторию. Более жесткий дизайн, аккуратные премиальные детали и ставка на гибридные технологии намекают, что модель больше не хочет быть просто “доступным городским кроссовером”.