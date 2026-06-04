Найдешевший кросовер Kia суттєво подорожчав після масштабного оновлення

Стартова ціна базової комплектації Seltos LX 2027 року тепер становить 26 485 доларів, що на 1200 доларів більше порівняно з аналогічною моделлю 2026 року. Система повного приводу збереглася в списку опцій, проте плата за неї зросла на 500 доларів і тепер досягає $1700, пише Motor1.

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Зміна вартості комплектацій

Подорожчання торкнулося всіх рівнів оснащення автомобіля. Популярні комплектації Seltos S та Seltos EX також змінили цінові позиції: вартість версії S тепер стартує з позначки 27 885 доларів (плюс $900), а виконання EX подорожчало одразу на $1900 і починається від 29 885 "вічнозелених". Для обох варіантів опція повного приводу також коштуватиме додаткові 1700 доларів.

Найбільші зміни відбулися у вершині модельного ряду. Виробник повністю відмовився від колишньої топової комплектації SX, яка коштувала 32 985 доларів. Її місце зайняли два нових виконання зі спортивним характером – X-Line S та X-Line SX. Модифікація X-Line S пропонується за ціною від 30 485 доларів, тоді як флагманська версія X-Line SX оцінена у 34 285 доларів.

Технічні характеристики

Вища роздрібна вартість компенсується суттєвим збільшенням внутрішнього простору та покращенням комфорту. Інженери Kia збільшили колісну базу автомобіля на 61 мм, порівняно з попередником, завдяки чому запас місця для ніг пасажирів на задньому ряду сидінь зріс на 25,4 мм.

Архітектура передньої панелі салону виконана в стилістиці флагманського позашляховика Telluride. До стандартного списку обладнання увійшли 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважального комплексу, окрема 5,0-дюймова цифрова панель керування кліматичною системою, а також підтримка бездротових Apple CarPlay та Android Auto. У дорожчих версіях покупцям доступна повністю цифрова панель приладів водія розміром 12,3 дюйма.

Лінійка силових агрегатів включає два бензинові мотори: базовий 2,0-літровий чотирициліндровий атмосферний мотор потужністю 147 к.с., який працює в парі з безступінчастою трансмісією (варіатором), та 1,6-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, що генерує 190 кінських сил. Ці модифікації за замовчуванням оснащуються фірмовою системою повного приводу.

Крім того, компанія Kia офіційно підтвердила плани випустити на ринок модифікацію Seltos Hybrid. Детальні технічні характеристики гібрида та його вартість в США оприлюднять ближче до офіційного старту продажів, який заплановано на кінець поточного року.

Конкуренти та порівняння цін