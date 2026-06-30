Škoda Octavia отримає чергове оновлення через сім років після дебюту покоління

Фотошпигуни Autoevolution нещодавно зафіксували тестовий прототип під час буксирування причепа. Автомобіль був частково покритий захисним камуфляжем, який приховував лише передню та задню частини кузова. Незмінний профіль машини чітко вказує на те, що йдеться про другий за рахунком рестайлінг у межах одного життєвого циклу, а не про зміну генерації.

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Візуальні зміни екстер'єру універсала Combi

Попри щільні захисні наклейки, помітні ключові відмінності майбутньої моделі від актуальної версії. Попереду автомобіль отримає модернізовані фари з новою світлодіодною графікою денних ходових вогнів. Передній бампер також зазнав змін: на його зовнішніх краях з'явилися нові вертикальні вентиляційні отвори, а центральний повітрозабірник став трохи меншим за розмірами. Додатково очікується незначне оновлення фірмової решітки радіатора.

Задня частина кузова прототипу, що виконаний у кузові універсал (який у лінійці Škoda традиційно має назву Combi), демонструє ще більше нововведень. Автовиробник повністю переробив архітектуру ліхтарів, змінивши їхній внутрішній малюнок, а також підкоригував форму бампера.

Тимчасові світловідбивачі на тестовій машині згодом замінять на серійні елементи. Форма дверей багажника залишилася колишньою – по центру збережеться великий напис із назвою чеського бренду, а з лівого боку розміститься фірмовий шильдик моделі.

Оновлення внутрішнього простору

Внутрішнє оздоблення салону прототипу під час тестів ретельно приховували від сторонніх очей, що свідчить про підготовку помітних змін всередині. Оскільки це перший прототип майбутньої Octavia, детальні специфікації інтер'єру поки тримають у секреті.

Проте логіка розвитку лінійки брендів, що входять до складу концерну Volkswagen Group, підказує, що автомобіль отримає вдосконалену інформаційно-розважальну систему з більшим сенсорним екраном та повністю нову цифрову панель приладів. Крім того, очікуються зміни в матеріалах оббивки, елементах декоративного оздоблення, архітектурі центральної консолі та дизайні рульового колеса.

Моторна гама

Питання лінійки силових агрегатів також залишається частково відкритим, хоча більша частина моторної гами перейде з поточної моделі з деякими технічними оптимізаціями.

Зараз актуальна версія оснащується 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном, а також 2,0-літровим дизелем TDI, доступним у двох варіантах форсування. Спортивна модифікація з індексом RS доступна з потужним 2,0-літровим бензиновим двигуном TSI, який видає 262 кінські сили. В оновленому сімействі також збережуться "м'які" гібридні версії та плагін-гібридні силові установки (PHEV).

Коли чекати рестайлінг?