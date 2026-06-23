Škoda показала Peaq - найбільший семимісний кросовер на електротязі

Зовнішність Škoda Peaq виконана у прогресивній філософії дизайну Modern Solid, де домінують мінімалізм та чисті лінії поверхні кузова. Передню та задню частини автомобіля прикрашає оригінальна світлодіодна оптика із Т-подібним світловим підписом.

Флагман став першим автомобілем в історії бренду, який отримав інтегровані врівень дверні ручки, що висуваються автоматично за допомогою електроприводу, а також панорамний дах площею понад 2,1 квадратного метра з функцією рідкокристалічного затемнення Dynamic Shade Control.

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Попри значні габарити (довжина складає 4,874 метра, а колісна база – майже 3 метри), інженерам вдалося досягти відмінного коефіцієнта аеродинамічного опору, який дорівнює 0,249. Цьому сприяють активні заслінки за переднім бампером, спеціальна форма дзеркал, оптимізовані колісні диски розміром від 19 до 21 дюйма та повністю пласке днище.

Окрім того, лобове скло приховує практичні склоочисники з інтегрованими форсунками омивача, які вдвічі знижують витрату рідини, та стилізоване графічне зображення трьох велосипедистів, що відсилає до історичного коріння марки та велосипедів Slavia.

Простір бізнес-лаунжу та найбільший багажник

Завдяки триметровій колісній базі салон Škoda Peaq забезпечує високий рівень комфорту для семи дорослих пасажирів. У п'ятимісній конфігурації кросовер пропонує рекордний для моделей бренду об'єм багажного відділення – 935 літрів. Додатково під капотом передбачено 37-літровий відсік для зберігання зарядних кабелів. Для моделі розроблено преміальний пакет Relax, який перетворює інтер'єр на мобільну вітальню.

Він включає сертифіковані ергономічні крісла з вентиляцією та масажем, висувні підставки для ніг, складаний столик у центральній консолі та фірмовий застосунок із шістьма режимами розслаблення.

Музичний супровід забезпечує розроблена спільно з компанією Sonos аудіосистема потужністю 755 Вт із 16 динаміками та подвійним сабвуфером. На передній панелі дебютує вертикальний 13,6-дюймовий екран мультимедіа на базі Android та бездротова зарядка для двох телефонів потужністю 25 Вт.

Потужність, батареї та підтримка двонаправленої зарядки

Електромобіль пропонується у трьох технічних модифікаціях: Peaq 60, Peaq 90 та повнопривідній Peaq 90x. Покупцям доступні дві ємності літій-іонних батарей (NMC):

Базова версія Peaq 60 має акумулятор ємністю 63 кВт-год, задній привід, потужність 150 кВт (203 к.с.) й 350 Нм та запас ходу понад 450 кілометрів.

Старші модифікації оснащуються топовою батареєю ємністю 91 кВт-год (найбільша в історії електричних авто Škoda). Задньопривідний Peaq 90 розвиває 210 кВт (285 к.с.) й 545 Нм ьа забезпечує рекордний запас ходу понад 640 кілометрів. Повнопривідний Peaq 90x з додатковим асинхронним двигуном на передній осі видає 220 кВт (300 кінських сил) і проїжджає на одному заряді 610 кілометрів.

Швидка зарядка акумуляторів від 10% до 80% займає всього 27–28 хвилин. Кросовер підтримує керування однією педаллю (режим B), оснащений тепловим насосом нового покоління та здатний буксирувати причепи вагою до 2000 кілограмів.

Важливою технологічною перевагою є підтримка двонаправленої зарядки: технологія V2L дозволяє підключати зовнішні електроприлади, а за наявності спеціального настінного пристрою автомобіль може живити будинок (V2H) або віддавати енергію в загальну мережу (V2G).

Системи безпеки, версія Sportline та Camp Mode

У списку електронних помічників стандартно присутні асистенти контролю перехресть Crossroad Assist, системи уникнення зіткнень та 10 подушок безпеки. Опціональний пакет Travel Assist 3.0 вміє самостійно перелаштовуватися на шосе та реагувати на сигнали світлофорів, а система автоматичного паркування отримала функції дистанційного керування зі смартфона та запам'ятовування регулярних маневрів trained parking на відстані до 50 метрів.

Через застосунок MyŠkoda також можна активувати унікальний нічний режим Camp Mode, який підтримує стабільну вентиляцію та температуру в салоні під час ночівлі в автомобілі. З моменту старту продажів покупцям буде доступна спортивна версія Sportline.

Вона відрізняється глянцево-чорним декором кузова, двоколірним забарвленням із чорним дахом, матричними фарами LED Matrix у базі та повністю чорним салоном зі спортивними сидіннями з комбінації матеріалів Suedia та Techtona з контрастною строчкою.

Вартість автомобіля починатиметься з позначки 50 000 євро в Європі й коливатиметься залежно від ринку. Старт продажів розпочнеться вже 24 червня.