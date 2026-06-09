Тест-драйв нового Škoda Enyaq: великий салон і м’яка їзда

Оновлений Škoda Enyaq – перший електромобіль бренду, який офіційно продається в Україні. Тобто, на відміну від більшості конкурентів та свого одноплатформеника VW ID.4, він забезпечений українським інтерфейсом, заводською гарантією, кваліфікованими майстрами, наявністю запчастин по всій Україні та Європі.

Саме тому Enyaq розглядається не як чергова “електричка для фанатів технологій”, а як сімейний кросовер, який має замінити звичайний бензиновий чи дизельний автомобіль, вважають в Авто24.

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Сучасніший, але з фірмовим характером

Після оновлення Enyaq отримав нове обличчя у стилі Modern Solid. Спереду тепер вузькі ходові вогні, інша панель на місці решітки радіатора та напис Škoda замість традиційної емблеми. Автомобіль виглядає свіжіше й технологічніше, але без спроби вдавати космічний корабель.

Дизайн став сучасним, однак Enyaq не намагається кричати про свою електричність кожною деталлю. Це просто акуратний європейський кросовер із правильними пропорціями, великим кузовом і спокійним виглядом. Особливо добре йому пасує темно-зелений колір, який додає машині трохи преміальності, хоча сама Škoda, як завжди, залишається практичною і стриманою.

За габаритами Enyaq достатньо великий: Довжина – близько 4,66 м, ширина — 1,88 м, кліренс — 186 мм. І цей дорожній просвіт в українських умовах дуже доречний. Бордюри, розбиті під’їзди до дворів, хвилі асфальту й дрібні ями не викликають постійного бажання скидати швидкість до пішохідної.

Салон — одна з головних причин подивитися на Enyaq

Усередині Enyaq одразу нагадує, за що люди люблять великі Škoda. Тут багато місця, зручна посадка, хороша оглядовість і вивірена ергономіка. Це не салон, у якому треба пів години шукати, як увімкнути базові функції. Тут усе доволі логічно: великий центральний екран, невелика цифрова панель перед водієм, фізичні кнопки на кермі, окремі зони клімату.

Передній ряд зручний, але найбільше вражає простір ззаду. Там справді комфортно дорослим пасажирам. Підлога рівна, центрального тунелю немає, тому третій пасажир не сидить “на жердині” і має куди поставити ноги. Для родини це дуже важливо, бо Enyaq не просто формально п’ятимісний, а реально придатний для довгих поїздок вп’ятьох.

Під час тесту саме розміри салону стали одним із найсильніших аргументів на користь цього автомобіля. Enyaq відчувається не модною електричною іграшкою, а повноцінним сімейним кросовером. У нього можна посадити дітей, завантажити речі, поїхати за місто, на дачу або в подорож і не думати, яку валізу доведеться відправити Новою поштою.

Багажник теж у стилі Škoda: великий, правильної форми, з корисними нішами й дрібними Simply Clever-рішеннями.

Офіційно об’єм становить 585 л, а зі складеними спинками задніх сидінь — до 1710 л. Єдине, що трохи засмучує, — у базовій комплектації немає електроприводу дверей багажника. Для автомобіля такого класу це вже хотілося б мати.

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Підвіска — те, що запам’ятовується найбільше

Найбільший сюрприз Enyaq — не динаміка і не запас ходу. Найбільше сподобалась саме підвіска. Вона м’яка, тиха й дуже доречна для наших доріг. Причому це не випадковість, а результат роботи адаптивної системи DCC, яка змінює жорсткість амортизаторів залежно від режиму руху, стану дороги та стилю водіння.

Багато електромобілів важкі через батарею, тому виробники часто затискають підвіску, щоб краще контролювати масу. У результаті такі авто можуть бути швидкими, але на поганому асфальті відчувається велика вага. Enyaq їде інакше. Завдяки DCC він не розслаблений до розхлябаності, але дуже добре згладжує нерівності. У режимі Comfort автомобіль стає помітно м’якшим і спокійнішим, а в Sport — зібранішим, але без зайвої жорсткості.

Особливо приємно, що комфорт не вбив керованість. Кермо легке, точне, реакції зрозумілі. Задній привід навіть додає чистоти відчуттям, бо передні колеса не зайняті тягою і краще передають, що відбувається з дорогою. У поворотах Enyaq не здається спортивним кросовером, але їде зібрано і прогнозовано.

На бетонці, стиках, хвилях та ямах Enyaq залишає дуже хороше враження. Саме так має їхати сімейний електрокросовер для України: без нервів, без зайвої жорсткості й без постійного страху перед кожною нерівністю. І тут DCC справді працює не як красива опція в прайсі, а як річ, яку відчуваєш кожного дня.

Динаміки вистачає, навіть якщо це не спорткар

В Україні Enyaq пропонують у версії 85 з батареєю 82 кВт·год і одним електромотором на задній осі. Потужність — 286 к.с., крутний момент — 545 Нм, розгін до 100 км/год займає 6,7 секунди, максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

На папері ці цифри не виглядають рекордними для електромобіля, але в реальному житті їх більш ніж достатньо. Enyaq легко прискорюється в місті, впевнено виходить на обгони й не змушує планувати кожен маневр наперед.

Електрична тяга доступна одразу, тому машина здається жвавішою, ніж можна очікувати від сімейного SUV масою понад дві тонни.

Режим Sport додає гостроти, але найгармонійнішим для щоденної їзди здається Comfort або Normal. У них Enyaq не втрачає динаміки, зате зберігає плавність і спокійний характер.

Реальна витрата — 18 кВт·год на 100 км

Під час нашого тесту середня витрата електроенергії склала 18 кВт·год на 100 км. Для великого електричного кросовера це хороший результат, особливо якщо не їхати в режимі постійної економії.

За такої витрати можна розраховувати на реальний запас ходу понад 400 км. У місті, де частіше працює рекуперація і швидкості нижчі, результат може бути кращим. На трасі запас ходу традиційно залежатиме від швидкості: що ближче до 120–130 км/год, то швидше батарея буде втрачати відсотки.

Enyaq не створює відчуття, що водій має постійно дивитися на залишок заряду й нервувати. Якщо заряджатися вдома або біля роботи, це цілком зручний автомобіль для щоденного користування. Для далеких поїздок маршрут уже краще планувати, але 400+ км реального ходу дають достатньо свободи.

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Зарядка без сенсацій, але з нормальною логікою

Enyaq має 400-вольтову архітектуру, тому рекордів на кшталт найновіших 800-вольтових моделей тут чекати не треба. Максимальна потужність швидкої зарядки — до 135 кВт. За хороших умов це дозволяє зарядити батарею з 10 до 80% приблизно за пів години.

В українських умовах усе залежатиме від станції. Часто реальні швидкості будуть нижчими, бо багато зарядок працюють на 60–100 кВт. Але для щоденного сценарію це не критично, якщо власник має доступ до домашньої зарядки або регулярного місця підзаряджання.

У мультимедіа є навігація та корисна інтеграція з сервісами для електромобілів. Тож не треба окремо відкривати телефон, шукати зарядку, потім переносити адресу в навігацію — усе можна зробити з екрана автомобіля.

Що в салоні сподобалось, а що ні

У Enyaq хороший 13-дюймовий центральний екран, нормальна швидкість роботи меню, Apple CarPlay, Android Auto, українська мова й доволі логічний інтерфейс. Маленька панель приладів перед водієм спочатку здається занадто скромною, але потім розумієш, що вона показує саме те, що потрібно: швидкість, запас ходу, підказки асистентів і режим руху.

Матеріали салону не преміальні, але приємні. Тканина, м’які вставки, перероблені матеріали, простий пластик у менш помітних місцях. Це не Audi і не Mercedes, але й відчуття дешевизни немає. Це просто Škoda: добротно, практично, без зайвої розкоші.

Є речі, які хотілося б бачити вже в базі. Наприклад, електропривід багажника і електрорегулювання передніх сидінь. Також камера заднього огляду не ідеальна: картинка є, але до її підказок треба звикати й не забувати про дзеркала та парктроніки.

Ціна: Enyaq вже грає на полі Kodiaq

Офіційний прайс на Škoda Enyaq 85 з батареєю 82 кВт·год стартує з 2 279 261 грн. Це вже не “дешевий вхід в електромобільність”, але цікаво інше: Enyaq коштує приблизно на рівні добре оснащених кросоверів Škoda з ДВЗ.

Наприклад, Kodiaq у комплектаціях Selection та Sportline, за офіційним прайс-листом Škoda Україна, залежно від двигуна і версії коштує орієнтовно від 1,82 до 2,29 млн грн. Тобто електричний Enyaq фактично заходить у той самий ціновий коридор, де покупець уже дивиться на великий сімейний Kodiaq.

І тут вибір стає не таким очевидним, як раніше. Kodiaq — це звичний великий SUV з бензиновим або дизельним двигуном, повним приводом у частині версій і зрозумілою логікою далекої подорожі без планування зарядок. Enyaq натомість пропонує тишу, м’яку підвіску DCC, дуже просторий салон, дешевші 100 км пробігу на електриці й офіційний статус електромобіля з гарантією.

Якщо щоденні маршрути проходять переважно містом і передмістям, а вдома або біля роботи є можливість заряджатися, Enyaq виглядає дуже сильним конкурентом для Kodiaq. Якщо ж потрібен повний привід, часті далекі поїздки без зупинок і максимальна універсальність, класичний Kodiaq усе ще матиме свої аргументи.

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Кому підійде Škoda Enyaq

Enyaq варто розглядати тим, хто хоче електромобіль, але не хоче радикально змінювати автомобільні звички. Це хороший варіант для родини, для заміського життя, для щоденних поїздок містом і передмістям, а також для далеких маршрутів, якщо є готовність іноді планувати зарядки.

Він підійде тим, хто цінує комфорт і простір більше, ніж рекорди розгону. Тим, хто хоче офіційний автомобіль із гарантією, а не просто ввезений електрокросовер із невідомою історією. Тим, хто дивиться на Volkswagen ID.4, але хоче щось зрозуміліше з погляду сервісу в Україні.

Не підійде Enyaq тим, кому принципово потрібен повний привід, преміальний салон або ультрашвидка зарядка. Також він не буде найемоційнішим електромобілем у класі. Але його сильна сторона не в емоційності, а в тому, що він дуже добре виконує роль нормального сімейного автомобіля.

Фото Анни Слоніцької.