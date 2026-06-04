Як виглядатиме електричний семимісний кросовер Škoda Peaq: перші зображення

Візуальний образ великого позашляховика сформований відповідно до нової фірмової дизайнерської концепції Modern Solid, яка передбачає використання чистих ліній, виразних пропорцій та характерних структурованих деталей. Офіційно оголошено, що світова прем'єра нового флагмана відбудеться 23 червня 2026 року в місті Моннетьє-Морне (Франція) о 18:25 за місцевим часом.

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За словами керівника відділу дизайну екстер'єру Škoda Auto Карла Нойгольда, при створенні Peaq команда послідовно впроваджувала нову стилістичну мову. Поєднання чітко окреслених поверхонь та збалансованих елементів дозволило створити впевнений силует автомобіля, тоді як специфічна оптика відображає ідентичність бренду в нову епоху електричної мобільності.

Особливості дизайну передньої частини та силуету кузова

Передня частина кузова виділяється тонкими світлодіодними фарами головного світла, які мають оригінальну Т-подібну форму. Вони візуально з'єднані між собою спеціальним сполучним елементом, що проходить через глянцево-чорну фальшрадіаторну панель, відому під назвою Tech-Deck Face. Разом ці деталі утворюють оригінальний замкнутий мотив у вигляді петлі.

Нижню частину передка займає масивний бампер із вираженим нижнім контуром та чітко структурованою горизонтальною лінією, форму якого дизайнери описують як вулканічну. При погляді на автомобіль у профіль увагу привертають висока лінія скління та широкі задні стійки даху. На представлених дизайнерських малюнках також помітні сучасні висувні дверні ручки, які повністю інтегровані в кузовні панелі заради покращення аеродинамічних показників та створення гладкої візуальної поверхні.

Оформлення корми

Дизайн задньої частини кузова моделі Peaq повністю повторює стилістичні рішення передка. Тут встановлено аналогічні Т-подібні блоки задніх ліхтарів, які з'єднуються суцільною лінією у впізнаваний рамковий мотив. Це інженерне та візуальне рішення дозволяє візуально відокремити новий електричний флагман від поточного модельного ряду марки і зробити автомобіль розпізнаваним на дорогах з першого погляду.