Škoda Epiq: чеський бренд представив свій найдоступніший електрокросовер

Škoda Epiq розроблений у межах стратегічного об'єднання Brand Group Core та покликаний зміцнити позиції концерну Volkswagen Group на висококонкурентному масовому ринку. Разом із майбутньою моделлю Peaq цей SUV подвоїть лінійку електричних моделей чеської марки.

За словами генерального директора Škoda Auto Клауса Целльмера, новий кросовер поєднує компактні габарити з винятковою практичністю та інтуїтивно зрозумілим користувацьким досвідом. Це перша серійна модель бренду, яка повністю втілює нову дизайнерську концепцію Modern Solid.

Зовнішній вигляд електромобіля вирізняється чистими лініями та лаконічними формами. Замість традиційної решітки радіатора спереду встановлена глянцева чорна панель Tech-Deck Face, яку обрамляє нова Т-подібна світлодіодна оптика.

Зазначається, що таке світлове рішення стане фірмовою рисою всіх майбутніх кросоверів чеської марки. Інженерам вдалося ретельно опрацювати кузов з точки зору аеродинаміки, досягнувши коефіцієнта аеродинамічного опору 0,275, що позитивно позначається на енергоефективності.

Нова платформа та технічні характеристики

Škoda Epiq став первістком марки, побудованим на архітектурі MEB+, і першим в історії повністю електричним автомобілем Škoda з переднім приводом. Нова платформа оптимізована для компактних міських машин, завдяки чому вдалося знизити загальну вагу та раціональніше використати простір у салоні.

Покупцям запропонують два варіанти батарей та три версії потужності силової установки. Залежно від обраної модифікації, максимальний запас ходу електрокросовера сягає 440 км. Модель підтримує швидку зарядку постійним струмом, яка дозволяє поповнити запас енергії акумулятора з 10 до 80% приблизно за 24 хвилини. Стандартний бортовий чарджер змінного струмом має потужність 11 кВт.

Важливою перевагою стала підтримка технології двонаправленої зарядки, що дає можливість використовувати енергію автомобіля для живлення побутових приладів або навіть підключати його до електромережі цілого будинку. Також у кросовері реалізовано повноцінне керування однією педаллю з можливістю налаштування інтенсивності рекуперації енергії.

Simply Clever та цифрова екосистема

Попри скромні зовнішні габарити, модель повністю зберігає традиційні цінності чеської марки щодо місткості. Об'єм основного багажного відділення становить 475 літрів, що є одним із найкращих показників у цьому класі автомобілів. Крім того, під капотом передбачено додатковий 25-літровий відсік для зберігання зарядного кабелю та дрібних речей. Салон отримав зносостійкі матеріали оздоблення та фірмові практичні рішення Simply Clever.

Центром мультимедійних можливостей автомобіля став 13-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, що працює на базі операційної системи Android й підтримує онлайн-сервіси, гнучку персоналізацію та завантаження програм з окремого магазину застосунків.

За допомогою мобільного додатка MyŠkoda власники можуть віддалено контролювати процес заряджання, перевіряти статус систем автомобіля та керувати клімат-контролем. Член правління Škoda Auto з продажів та маркетингу Мартін Ян наголосив, що новинка орієнтована на комфортну щоденну експлуатацію в межах мегаполіса та за його межами, пропонуючи технології з дорожчих сегментів у доступному форматі.

Безпека та лімітована серія First Edition

Питанням безпеки приділено особливу увагу. Вже у базову комплектацію кросовера включено сім подушок безпеки, серед яких є центральна подушка між передніми сидіннями. Набір стандартних асистентів водія охоплює системи автоматичного гальмування, моніторингу сліпих зон, утримання автомобіля в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків. Як опція буде доступний просунутий комплекс напівавтономного водіння Travel Assist 3.0.

Одразу після офіційного старту продажів на ринок вийде обмежена серія під назвою First Edition. Вона створюється на основі багатої комплектації Selection, комплектуватиметься виключно топовим за потужністю електродвигуном і отримає ексклюзивні елементи стилістичного оформлення екстер'єру та інтер'єру.