Škoda оновила Elroq та Enyaq: електромобілі стали розумнішими і практичнішими

Компанія Škoda представила оновлення для електричних моделей Elroq та Enyaq, які з’являться з середини 2026 року. Як повідомляє виробник, зміни торкнулися не лише мультимедіа, а й батарей, допоміжних систем та функцій комфорту.

Ставка на популярність і масовість

Оновлення з’являється не випадково. Обидві моделі вже стали бестселерами у Європі. Elroq взагалі входить до лідерів ринку електромобілів, а Enyaq стабільно тримається у топ-10.

Це означає, що Škoda не просто “освіжила” моделі, а фактично доопрацювала їх на основі реального досвіду власників. І саме це зараз стає ключовим трендом: не революції, а точкові покращення, які відчуваються щодня.

Новий рівень мультимедіа

Одна з головних змін — оновлена інформаційно-розважальна система на базі Android. Вона отримала новий інтерфейс, логічніший домашній екран і ширші можливості персоналізації.

Фактично, автомобіль стає ще ближчим до смартфона: з’являється магазин додатків прямо в авто, де можна встановлювати сервіси на кшталт стримінгу чи навігаційних рішень.

Для сучасного водія це вже не “опція”, а базова вимога — і Škoda це добре розуміє.

Смартфон замість ключа

Ще одна важлива новинка — цифровий ключ. Тепер відкрити, закрити та навіть запустити автомобіль можна через смартфон.

Більше того, доступ можна передавати іншим людям. Це вже серйозний крок у бік повної цифровізації авто, коли фізичний ключ стає другорядним.

Зарядка і планування маршруту — ще простіше

Сервіс Powerpass тепер інтегрований прямо в навігацію. Водій бачить зарядні станції, їхню вартість і навіть може фільтрувати за потужністю або оператором.

Це важливо в реальних умовах, особливо для українських водіїв, які все частіше стикаються з різною якістю зарядної інфраструктури.

Також з’являється Plug & Charge — функція автоматичної авторизації на зарядці без додаткових дій.

Електромобіль як павербанк

Функція Vehicle-to-Load (V2L) дозволяє використовувати авто як джерело живлення для зовнішніх пристроїв.

Простіше кажучи, електромобіль може заряджати інструменти, техніку чи навіть живити кемпінг. Для України, де питання автономності інколи критичне, це вже не просто “фішка”, а практичний інструмент.

Керування однією педаллю

Оновлена система рекуперації дозволяє фактично керувати авто без гальма — лише педаллю акселератора.

Це не тільки зручніше в місті, а й підвищує ефективність використання енергії.

Більше безпеки та електронних асистентів

Škoda серйозно прокачала системи допомоги водієві. З’явилися нові радари, камера для контролю уваги водія та покращені функції руху по смузі.

Окремо варто відзначити функцію автоматичного з’їзду на узбіччя, якщо водій не реагує — це вже рівень систем, які поступово готують ґрунт для автономного водіння.

Нові батареї — дешевше і практичніше

Найцікавіше — перехід базових версій на LFP-батареї.

Це означає:

менша вартість,

довший ресурс,

менша чутливість до щоденних зарядок.

Для масового сегмента це дуже логічний крок, адже більшість користувачів не потребує максимального запасу ходу, але хоче дешевшу експлуатацію.

Що це означає для ринку

Оновлення Elroq та Enyaq показує, куди рухається сегмент електромобілів. Виробники вже не змагаються лише в запасі ходу — тепер важливі зручність, цифровізація і щоденна практичність.

Для українського ринку це теж сигнал: електромобілі стають більш адаптованими до реального використання, а не лише до ідеальних умов.

Висновок

Škoda зробила саме те, що потрібно було — не революцію, а точне доопрацювання сильних моделей. І саме такі оновлення сьогодні формують лояльність клієнтів і реальну конкуренцію на ринку.