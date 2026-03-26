Škoda обновила Elroq и Enyaq: электромобили стали умнее и практичнее

Компания Škoda представила обновление для электрических моделей Elroq и Enyaq, которые появятся с середины 2026 года. Как сообщает производитель, изменения коснулись не только мультимедиа, но и батарей, вспомогательных систем и функций комфорта.

Также интересно конкурент Skoda Octavia от Dacia назвали Striker конкурент Skoda Octavia

Ставка на популярность и массовость

Обновление появляется не случайно. Обе модели уже стали бестселлерами в Европе. Elroq вообще входит в лидеры рынка электромобилей, а Enyaq стабильно держится в топ-10.

Это означает, что Škoda не просто “освежила” модели, а фактически доработала их на основе реального опыта владельцев. И именно это сейчас становится ключевым трендом: не революции, а точечные улучшения, которые ощущаются ежедневно.

Новый уровень мультимедиа

Одно из главных изменений - обновленная информационно-развлекательная система на базе Android. Она получила новый интерфейс, более логичный домашний экран и более широкие возможности персонализации.

Фактически, автомобиль становится еще ближе к смартфону: появляется магазин приложений прямо в авто, где можно устанавливать сервисы вроде стриминга или навигационных решений.

Для современного водителя это уже не “опция”, а базовое требование - и Škoda это хорошо понимает.

Смартфон вместо ключа

Еще одна важная новинка - цифровой ключ. Теперь открыть, закрыть и даже запустить автомобиль можно через смартфон.

Более того, доступ можно передавать другим людям. Это уже серьезный шаг в сторону полной цифровизации авто, когда физический ключ становится второстепенным.

Кстати производитель смартфонов выпустит бюджетный кроссовер

Зарядка и планирование маршрута - еще проще

Сервис Powerpass теперь интегрирован прямо в навигацию. Водитель видит зарядные станции, их стоимость и даже может фильтровать по мощности или оператору.

Это важно в реальных условиях, особенно для украинских водителей, которые все чаще сталкиваются с разным качеством зарядной инфраструктуры.

Также появляется Plug & Charge - функция автоматической авторизации на зарядке без дополнительных действий.

Электромобиль как павербанк

Функция Vehicle-to-Load (V2L) позволяет использовать авто как источник питания для внешних устройств.

Проще говоря, электромобиль может заряжать инструменты, технику или даже питать кемпинг. Для Украины, где вопрос автономности иногда критическое, это уже не просто “фишка”, а практический инструмент.

Управление одной педалью

Обновленная система рекуперации позволяет фактически управлять авто без тормоза - только педалью акселератора.

Это не только удобнее в городе, но и повышает эффективность использования энергии.

Больше безопасности и электронных ассистентов

Škoda серьезно прокачала системы помощи водителю. Появились новые радары, камера для контроля внимания водителя и улучшенные функции движения по полосе.

Отдельно стоит отметить функцию автоматического съезда на обочину, если водитель не реагирует - это уже уровень систем, которые постепенно готовят почву для автономного вождения.

Новые батареи - дешевле и практичнее

Самое интересное - переход базовых версий на LFP-батареи.

Это означает:

меньшая стоимость,

более долгий ресурс,

меньшая чувствительность к ежедневным зарядкам.

Для массового сегмента это очень логичный шаг, ведь большинство пользователей не требует максимального запаса хода, но хочет более дешевую эксплуатацию.

Также интересно французы с испанцами разрабатывают литий-металлические батареи нового поколения

Что это означает для рынка

Обновление Elroq и Enyaq показывает, куда движется сегмент электромобилей. Производители уже не соревнуются только в запасе хода - теперь важны удобство, цифровизация и ежедневная практичность.

Для украинского рынка это тоже сигнал: электромобили становятся более адаптированными к реальному использованию, а не только к идеальным условиям.

Вывод

Škoda сделала именно то, что нужно было - не революцию, а точную доработку сильных моделей. И именно такие обновления сегодня формируют лояльность клиентов и реальную конкуренцию на рынке.