Конкурент Škoda Octavia від Dacia називатиметься Striker: дебют вже 10 березня

Очікується, що модель стане одним із ключових автомобілів у розширенні модельного ряду бренду на найбільш конкурентному ринку Європи, зазначає Auto24.

Походження назви Striker

Назва Striker походить від англійського слова “strike” — удар. У компанії пояснюють, що вона символізує точність, силу та рішучість. Також ім’я відсилає до культури 1980-х років і передає енергію та впевненість. Важливою деталлю є закінчення “-er”, яке вже стало частиною фірмового стилю бренду. Саме його мають моделі Dacia Duster, Dacia Jogger та Dacia Bigster. Таким чином новий Striker органічно вписується в сімейство автомобілів румунської марки.

Конкурент для Skoda Octavia

За інформацією Autocar та Carscoops, нова модель може коштувати приблизно від 25 000 доларів. Це дозволить Dacia запропонувати доступнішу альтернативу таким моделям, як Škoda Octavia, Seat Leon та Toyota Corolla. Завдяки такій ціновій політиці бренд розраховує повторити успіх Bigster, який вже став важливою частиною продажів компанії.

Формат: універсал із характером кросовера

Очікується, що Striker матиме кузов універсал з підвищеним кліренсом та захисним пластиковим обвісом. Прототипи, які вже бачили під час випробувань, свідчать про довжину близько 4,6 метра. За концепцією новинка нагадуватиме подовжену і трохи підняту версію Dacia Sandero. Такий формат дозволяє запропонувати більше простору в салоні та великий багажник без переходу до повноцінного SUV.

Платформа та двигуни

Новий Striker буде побудований на платформі CMF‑B, яку використовують більшість сучасних моделей бренду. Очікується, що лінійка двигунів включатиме бензинові агрегати і їх версії на зрідженому газі (LPG), а також м’які та повноцінні гібриди. Потужність силових установок може становити приблизно від 128 до 153 кінських сил. Більшість модифікацій будуть передньопривідними, однак не виключено появу версії з повним приводом.

Практичність

Dacia робить ставку на практичність. Новий універсал має отримати просторий багажник, численні аксесуари системи YouClip та опції для подорожей і кемпінгу. В інтер’єрі можуть використовуватися перероблені матеріали, які є недорогими, зносостійкими та простими в догляді. Такий підхід відповідає філософії бренду — створювати автомобілі як практичний інструмент для щоденного використання.

Дебют уже 10 березня

Офіційна прем’єра Dacia Striker відбудеться 10 березня. Очікується, що серійна версія з’явиться на ринку вже наприкінці року, а виробництво може бути організоване на заводі компанії в Туреччині. Нова модель має стати ще одним кроком Dacia у завоюванні C-сегменту, де бренд планує пропонувати максимально доступні та практичні автомобілі.