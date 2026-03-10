Dacia готує новий кросовер Striker за 25 тисяч євро

Dacia показала новий кросовер Striker, який стане однією з ключових моделей бренду в сегменті C. Її називають конкурентом Skoda Octavia, хоча останній – не кросовер, а універсал та ліфтбек.

Автомобіль вперше продемонстрували під час презентації стратегії Renault Group futuREady, а повноцінна прем’єра моделі запланована на червень.

До речі Renault до 2030 року представить 36 нових моделей

Новий кросовер у лінійці Dacia

Striker стане другим великим кросовером бренду після Bigster. Обидві моделі повинні посилити позиції Dacia у сегменті C, який у найближчі роки має забезпечувати до третини продажів марки.

Довжина нового кросовера становить 4,62 метра. За задумом виробника, автомобіль поєднує практичність хетчбека, динаміку універсала та кліренс SUV.

Дизайн у новому стилі Dacia

Зовнішність Striker виконана у сучасній стилістиці бренду. Автомобіль отримав виразну вертикальну передню частину та фірмові світлодіодні ходові вогні нового покоління.

Силует кросовера виглядає динамічним і водночас практичним. Аеродинамічна форма кузова поєднується з високим кліренсом і масивними колесами.

Серед дизайнерських деталей — декоративна чорна панель між задніми ліхтарями та характерні графічні елементи на передніх дверях.

Електрифіковані версії

Striker стане багатопаливною моделлю. У лінійці передбачені бензинові, гібридні та газові модифікації.

Серед них буде гібридна версія, а також повнопривідний варіант Hybrid 4x4. Крім того, модель запропонують із силовою установкою на зрідженому газі (LPG), що традиційно є одним із напрямків розвитку Dacia.

Доступна ціна

Однією з головних особливостей Striker має стати доступна ціна.

За попередніми даними, базова версія кросовера коштуватиме менше 25 тисяч євро. Таким чином Dacia планує зробити електрифіковані автомобілі сегмента C доступнішими для широкого кола покупців.

Також цікаво Renault показала новий бюджетний кросовер Bridger

Нова стратегія Dacia

Поява Striker є частиною стратегії розвитку бренду до 2030 року. Dacia планує розширювати присутність у більшому сегменті автомобілів, не відмовляючись від своєї головної філософії — пропонувати прості, практичні та доступні автомобілі.

До кінця десятиліття компанія також планує випустити чотири повністю електричні моделі, а частка електрифікованих автомобілів у продажах має зрости до двох третин.