Dacia готовит новый кроссовер Striker за 25 тысяч евро

Dacia показала новый кроссовер Striker, который станет одной из ключевых моделей бренда в сегменте C. Ее называют конкурентом Skoda Octavia, хотя последний – не кроссовер, а универсал и лифтбек.

Автомобиль впервые продемонстрировали во время презентации стратегии Renault Group futuREady, а полноценная премьера модели запланирована на июнь.

Кстати Renault до 2030 года представит 36 новых моделей

Новый кроссовер в линейке Dacia

Striker станет вторым крупным кроссовером бренда после Bigster. Обе модели должны усилить позиции Dacia в сегменте C, который в ближайшие годы должен обеспечивать до трети продаж марки.

Длина нового кроссовера составляет 4,62 метра. По замыслу производителя, автомобиль сочетает практичность хэтчбека, динамику универсала и клиренс SUV.

Дизайн в новом стиле Dacia

Внешность Striker выполнена в современной стилистике бренда. Автомобиль получил выразительную вертикальную переднюю часть и фирменные светодиодные ходовые огни нового поколения.

Силуэт кроссовера выглядит динамичным и одновременно практичным. Аэродинамическая форма кузова сочетается с высоким клиренсом и массивными колесами.

Среди дизайнерских деталей - декоративная черная панель между задними фонарями и характерные графические элементы на передних дверях.

Электрифицированные версии

Striker станет многотопливной моделью. В линейке предусмотрены бензиновые, гибридные и газовые модификации.

Среди них будет гибридная версия, а также полноприводный вариант Hybrid 4x4. Кроме того, модель предложат с силовой установкой на сжиженном газе (LPG), что традиционно является одним из направлений развития Dacia.

Доступная цена

Одной из главных особенностей Striker должна стать доступная цена.

По предварительным данным, базовая версия кроссовера будет стоить менее 25 тысяч евро. Таким образом Dacia планирует сделать электрифицированные автомобили сегмента C доступными для широкого круга покупателей.

Также интересно Renault показала новый бюджетный кроссовер Bridger

Новая стратегия Dacia

Появление Striker является частью стратегии развития бренда до 2030 года. Dacia планирует расширять присутствие в большем сегменте автомобилей, не отказываясь от своей главной философии - предлагать простые, практичные и доступные автомобили.

До конца десятилетия компания также планирует выпустить четыре полностью электрические модели, а доля электрифицированных автомобилей в продажах должна вырасти до двух третей.