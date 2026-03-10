Renault показала новый кроссовер Bridger: бюджетный SUV готовят к серийному производству

ФОТО: Рено|
Рено Бриджер 2027
Renault представила концепт-кар Bridger, который демонстрирует будущий компактный SUV для глобальных рынков.
Как сообщает компания, серийная версия автомобиля должна появиться до конца 2027 года и станет одной из ключевых моделей в международной стратегии бренда.
Новый глобальный SUV Renault глобальный SUV
Renault Bridger создан как компактный кроссовер для городского использования, но с выраженным внедорожным характером. Автомобиль имеет длину менее 4 метров, что позволяет ему соответствовать требованиям популярного сегмента компактных SUV во многих странах.
При этом дизайн концепта выглядит довольно агрессивно для такого класса. Высокий клиренс в 200 мм, большие 18-дюймовые колеса и запасное колесо на двери багажника подчеркивают внедорожный стиль автомобиля.
Передняя часть получила массивную решетку радиатора с большой надписью Renault, а четкие линии кузова добавляют модели ощущение прочности и динамики.
Компактный снаружи, просторный внутри
Несмотря на небольшие внешние размеры, Bridger имеет достаточно просторный салон.
В частности, запас пространства для коленей пассажиров заднего ряда составляет 200 мм - это один из лучших показателей в этом сегменте.
Багажник также выглядит практичным - его объем достигает 400 литров.
Водитель получает высокую посадку, что улучшает обзор дороги и создает ощущение безопасности во время движения.
Три типа силовых установок
Серийный Renault Bridger будет построен на модульной платформе RGMP Small.
Модель планируют предлагать с различными типами силовых установок в зависимости от рынка. Среди них будут бензиновые двигатели, гибридные системы и полностью электрическая версия.
Такой подход позволит Renault адаптировать автомобиль к различным регионам и требованиям рынка.
Сначала Индия, затем другие страны
Первым рынком для нового кроссовера станет Индия. Именно там модель планируют разрабатывать и производить.
Renault рассчитывает, что автомобиль станет важной частью роста бренда на международных рынках.
После запуска в Индии кроссовер постепенно может появиться и в других странах.