Renault показала новый кроссовер Bridger: бюджетный SUV готовят к серийному производству

Renault представила концепт-кар Bridger, который демонстрирует будущий компактный SUV для глобальных рынков.

Как сообщает компания, серийная версия автомобиля должна появиться до конца 2027 года и станет одной из ключевых моделей в международной стратегии бренда.

Кстати Renault до 2030 года представит 36 новых моделей

Новый глобальный SUV Renault глобальный SUV

Renault Bridger создан как компактный кроссовер для городского использования, но с выраженным внедорожным характером. Автомобиль имеет длину менее 4 метров, что позволяет ему соответствовать требованиям популярного сегмента компактных SUV во многих странах.

При этом дизайн концепта выглядит довольно агрессивно для такого класса. Высокий клиренс в 200 мм, большие 18-дюймовые колеса и запасное колесо на двери багажника подчеркивают внедорожный стиль автомобиля.

Передняя часть получила массивную решетку радиатора с большой надписью Renault, а четкие линии кузова добавляют модели ощущение прочности и динамики.

Компактный снаружи, просторный внутри

Несмотря на небольшие внешние размеры, Bridger имеет достаточно просторный салон.

В частности, запас пространства для коленей пассажиров заднего ряда составляет 200 мм - это один из лучших показателей в этом сегменте.

Багажник также выглядит практичным - его объем достигает 400 литров.

Водитель получает высокую посадку, что улучшает обзор дороги и создает ощущение безопасности во время движения.

Также интересно кроссоверы Renault получили новые технологии и еще больше премиума

Три типа силовых установок

Серийный Renault Bridger будет построен на модульной платформе RGMP Small.

Модель планируют предлагать с различными типами силовых установок в зависимости от рынка. Среди них будут бензиновые двигатели, гибридные системы и полностью электрическая версия.

Такой подход позволит Renault адаптировать автомобиль к различным регионам и требованиям рынка.

Сначала Индия, затем другие страны

Первым рынком для нового кроссовера станет Индия. Именно там модель планируют разрабатывать и производить.

Renault рассчитывает, что автомобиль станет важной частью роста бренда на международных рынках.

После запуска в Индии кроссовер постепенно может появиться и в других странах.