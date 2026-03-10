Renault до 2030 года представит 36 новых моделей

Renault Group представила новый стратегический план развития под названием futuREady, который должен стать следующим этапом после программы Renaulution.

Как сообщает компания, до 2030 года концерн планирует выпустить 36 новых моделей, усилить электрификацию и сделать клиентский опыт одним из ключевых факторов развития брендов.

Новый этап после плана Renaulution

Стратегия futuREady должна продолжить трансформацию Renault, начатую в 2021 году программой Renaulution. Благодаря ей компания смогла вернуться в число ведущих автопроизводителей Европы.

За пять лет Renault провела масштабное обновление модельного ряда и вывела на рынок более 30 новых моделей.

Новый план должен превратить этот успех в долгосрочную систему развития, которая позволит компании стать одним из главных игроков мировой автомобильной индустрии.

36 новых моделей до 2030 года

Одним из ключевых направлений стратегии станет новое продуктовое наступление. До конца десятилетия Renault Group представит 36 новых автомобилей.

Из них 22 модели предназначены для европейского рынка, включая 16 электромобилей. Еще 14 моделей компания планирует выпустить для международных рынков.

Бренд Renault намерен продавать более 2 миллионов автомобилей ежегодно, причем около половины продаж должны приходиться на рынки вне Европы.

К 2030 году компания ожидает, что все продажи Renault в Европе будут электрифицированными.

Ставка на технологии и электромобили

В рамках стратегии Renault планирует активно развивать новые технологии - электрификацию, программное обеспечение и цифровые системы автомобилей.

Компания готовит новую платформу RGEV Medium 2.0 для электромобилей сегмента C. Она получит 800-вольтовую архитектуру, что позволит заряжать батарею до высокого уровня примерно за 10 минут.

Запас хода новых моделей может достигать 750 км по циклу WLTP, а версии с удлинителем хода – до 1400 км.

Кроме того, Renault работает над новой архитектурой программного обеспечения Software Defined Vehicle. Благодаря этому большинство функций автомобиля можно будет обновлять дистанционно через интернет.

Искусственный интеллект на производстве

Renault планирует активно использовать искусственный интеллект в производстве и разработке автомобилей.

Компания создает цифровую "метавселенную" заводов, которая позволяет контролировать все этапы производства в режиме реального времени.

Также планируется внедрение новых роботов и автоматизации, что должно снизить затраты производства примерно на 20%.

Отдельная стратегия для брендов Renault, Dacia и Alpine

Стратегия futuREady также предусматривает развитие трех ключевых брендов концерна.

Renault сосредоточится на электрификации модельного ряда и глобальном расширении.

Dacia продолжит развивать доступные автомобили с акцентом на соотношение цены и ценности для клиента. К 2030 году две трети продаж бренда должны приходиться на электрифицированные модели.

Alpine будет расширять линейку спортивных моделей и работать над новым поколением культового A110.

Финансовые цели Renault

Компания также поставила четкие финансовые цели на среднесрочную перспективу.

Renault планирует поддерживать операционную маржу на уровне 5–7% от выручки. Средний ежегодный свободный денежный поток автомобильного бизнеса должен составлять не менее 1,5 млрд евро.

По словам генерального директора Renault Group Франсуа Прово, новая стратегия должна помочь компании укрепить позиции в условиях усиления конкуренции на мировом рынке.