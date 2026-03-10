Renault до 2030 року представить 36 нових моделей

Renault Group представила новий стратегічний план розвитку під назвою futuREady, який має стати наступним етапом після програми Renaulution.

Як повідомляє компанія, до 2030 року концерн планує випустити 36 нових моделей, посилити електрифікацію та зробити клієнтський досвід одним із ключових факторів розвитку брендів.

Новий етап після плану Renaulution

Стратегія futuREady має продовжити трансформацію Renault, розпочату у 2021 році програмою Renaulution. Завдяки їй компанія змогла повернутися до числа провідних автовиробників Європи.

За п’ять років Renault провела масштабне оновлення модельного ряду та вивела на ринок понад 30 нових моделей.

Новий план має перетворити цей успіх на довгострокову систему розвитку, яка дозволить компанії стати одним із головних гравців світової автомобільної індустрії.

36 нових моделей до 2030 року

Одним із ключових напрямків стратегії стане новий продуктовий наступ. До кінця десятиліття Renault Group представить 36 нових автомобілів.

З них 22 моделі призначені для європейського ринку, включаючи 16 електромобілів. Ще 14 моделей компанія планує випустити для міжнародних ринків.

Бренд Renault має намір продавати понад 2 мільйони автомобілів щороку, причому близько половини продажів повинні припадати на ринки поза Європою.

До 2030 року компанія очікує, що всі продажі Renault у Європі будуть електрифікованими.

Ставка на технології та електромобілі

У межах стратегії Renault планує активно розвивати нові технології — електрифікацію, програмне забезпечення та цифрові системи автомобілів.

Компанія готує нову платформу RGEV Medium 2.0 для електромобілів сегменту C. Вона отримає 800-вольтову архітектуру, що дозволить заряджати батарею до високого рівня приблизно за 10 хвилин.

Запас ходу нових моделей може досягати 750 км за циклом WLTP, а версії з подовжувачем ходу – до 1400 км.

Крім того, Renault працює над новою архітектурою програмного забезпечення Software Defined Vehicle. Завдяки цьому більшість функцій автомобіля можна буде оновлювати дистанційно через інтернет.

Штучний інтелект на виробництві

Renault планує активно використовувати штучний інтелект у виробництві та розробці автомобілів.

Компанія створює цифровий «метавсесвіт» заводів, який дозволяє контролювати всі етапи виробництва у режимі реального часу.

Також планується впровадження нових роботів та автоматизації, що має знизити витрати виробництва приблизно на 20%.

Окрема стратегія для брендів Renault, Dacia та Alpine

Стратегія futuREady також передбачає розвиток трьох ключових брендів концерну.

Renault зосередиться на електрифікації модельного ряду та глобальному розширенні.

Dacia продовжить розвивати доступні автомобілі з акцентом на співвідношення ціни та цінності для клієнта. До 2030 року дві третини продажів бренду мають припадати на електрифіковані моделі.

Alpine розширюватиме лінійку спортивних моделей і працюватиме над новим поколінням культового A110.

Фінансові цілі Renault

Компанія також поставила чіткі фінансові цілі на середньострокову перспективу.

Renault планує підтримувати операційну маржу на рівні 5–7% від виручки. Середній щорічний вільний грошовий потік автомобільного бізнесу має становити щонайменше 1,5 млрд євро.

За словами генерального директора Renault Group Франсуа Прово, нова стратегія має допомогти компанії зміцнити позиції в умовах посилення конкуренції на світовому ринку.