Renault показала новий кросовер Bridger: бюджетний SUV готують до серійного виробництва

Renault представила концепт-кар Bridger, який демонструє майбутній компактний SUV для глобальних ринків.

Як повідомляє компанія, серійна версія автомобіля має з’явитися до кінця 2027 року і стане однією з ключових моделей у міжнародній стратегії бренду.

До речі Renault до 2030 року представить 36 нових моделей

Новий глобальний SUV Renault

Renault Bridger створений як компактний кросовер для міського використання, але з вираженим позашляховим характером. Автомобіль має довжину менше 4 метрів, що дозволяє йому відповідати вимогам популярного сегмента компактних SUV у багатьох країнах.

При цьому дизайн концепту виглядає доволі агресивно для такого класу. Високий кліренс у 200 мм, великі 18-дюймові колеса та запасне колесо на дверях багажника підкреслюють позашляховий стиль автомобіля.

Передня частина отримала масивну решітку радіатора з великим написом Renault, а чіткі лінії кузова додають моделі відчуття міцності та динаміки.

Компактний зовні, просторий всередині

Попри невеликі зовнішні розміри, Bridger має досить просторий салон.

Зокрема, запас простору для колін пасажирів заднього ряду становить 200 мм — це один із найкращих показників у цьому сегменті.

Багажник також виглядає практичним — його об’єм сягає 400 літрів.

Водій отримує високу посадку, що покращує огляд дороги та створює відчуття безпеки під час руху.

Також цікаво кросовери Renault отримали нові технології та ще більше преміуму

Три типи силових установок

Серійний Renault Bridger буде побудований на модульній платформі RGMP Small.

Модель планують пропонувати з різними типами силових установок залежно від ринку. Серед них будуть бензинові двигуни, гібридні системи та повністю електрична версія.

Такий підхід дозволить Renault адаптувати автомобіль до різних регіонів і вимог ринку.

Спочатку Індія, потім інші країни

Першим ринком для нового кросовера стане Індія. Саме там модель планують розробляти та виробляти.

Renault розраховує, що автомобіль стане важливою частиною зростання бренду на міжнародних ринках.

Після запуску в Індії кросовер поступово може з’явитися і в інших країнах.