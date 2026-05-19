Škoda Epiq: чешский бренд представил свой самый доступный электрокроссовер

Škoda Epiq разработан в рамках стратегического объединения Brand Group Core и призван укрепить позиции концерна Volkswagen Group на высококонкурентном массовом рынке. Вместе с будущей моделью Peaq этот SUV удвоит линейку электрических моделей чешской марки.

По словам генерального директора Škoda Auto Клауса Целльмера, новый кроссовер сочетает компактные габариты с исключительной практичностью и интуитивно понятным пользовательским опытом. Это первая серийная модель бренда, которая полностью воплощает новую дизайнерскую концепцию Modern Solid.

Внешний вид электромобиля отличается чистыми линиями и лаконичными формами. Вместо традиционной решетки радиатора спереди установлена глянцевая черная панель Tech-Deck Face, которую обрамляет новая Т-образная светодиодная оптика.

Отмечается, что такое световое решение станет фирменной чертой всех будущих кроссоверов чешской марки. Инженерам удалось тщательно проработать кузов с точки зрения аэродинамики, достигнув коэффициента аэродинамического сопротивления 0,275, что положительно сказывается на энергоэффективности.

Новая платформа и технические характеристики

Škoda Epiq стал первенцем марки, построенным на архитектуре MEB+, и первым в истории полностью электрическим автомобилем Škoda с передним приводом. Новая платформа оптимизирована для компактных городских машин, благодаря чему удалось снизить общий вес и рационально использовать пространство в салоне.

Покупателям предложат два варианта батарей и три версии мощности силовой установки. В зависимости от выбранной модификации, максимальный запас хода электрокроссовера достигает 440 км. Модель поддерживает быструю зарядку постоянным током, которая позволяет пополнить запас энергии аккумулятора с 10 до 80% примерно за 24 минуты. Стандартный бортовой чарджер переменного током обладает мощностью 11 кВт.

Важным преимуществом стала поддержка технологии двунаправленной зарядки, что дает возможность использовать энергию автомобиля для питания бытовых приборов или даже подключать его к электросети целого дома. Также в кроссовере реализовано полноценное управление одной педалью с возможностью настройки интенсивности рекуперации энергии.

Simply Clever и цифровая экосистема

Несмотря на скромные внешние габариты, модель полностью сохраняет традиционные ценности чешской марки по вместительности. Объем основного багажного отделения составляет 475 литров, что является одним из лучших показателей в этом классе автомобилей. Кроме того, под капотом предусмотрен дополнительный 25-литровый отсек для хранения зарядного кабеля и мелких вещей. Салон получил износостойкие материалы отделки и фирменные практические решения Simply Clever.

Центром мультимедийных возможностей автомобиля стал 13-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, работающей на базе операционной системы Android и поддерживающей онлайн-сервисы, гибкую персонализацию и загрузки программ из отдельного магазина приложений.

С помощью мобильного приложения MyŠkoda владельцы могут удаленно контролировать процесс зарядки, проверять статус систем автомобиля и управлять климат-контролем. Член правления Škoda Auto по продажам и маркетингу Мартин Ян отметил, что новинка ориентирована на комфортную ежедневную эксплуатацию в пределах мегаполиса и за его пределами, предлагая технологии из дорогих сегментов в доступном формате.

Безопасность и лимитированная серия First Edition

Вопросам безопасности уделено особое внимание. Уже в базовую комплектацию кроссовера включено семь подушек безопасности, среди которых есть центральная подушка между передними сиденьями. Набор стандартных ассистентов водителя включает системы автоматического торможения, мониторинга слепых зон, удержания автомобиля в полосе движения и распознавания дорожных знаков. В качестве опции будет доступен продвинутый комплекс полуавтономного вождения Travel Assist 3.0.

Сразу после официального старта продаж на рынок выйдет ограниченная серия под названием First Edition. Она создается на основе богатой комплектации Selection, будет комплектоваться исключительно топовым по мощности электродвигателем и получит эксклюзивные элементы стилистического оформления экстерьера и интерьера.