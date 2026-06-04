Как выглядит электрический семиместный кроссовер Škoda Peaq: первые изображения

Визуальный образ большого внедорожника сформирован в соответствии с новой фирменной дизайнерской концепцией Modern Solid, которая предусматривает использование чистых линий, выразительных пропорций и характерных структурированных деталей. Официально объявлено, что мировая премьера нового флагмана состоится 23 июня 2026 года в городе Моннетье-Морне (Франция) в 18:25 по местному времени.

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По словам руководителя отдела дизайна экстерьера Škoda Auto Карла Нойгольда, при создании Peaq команда последовательно внедряла новый стилистический язык. Сочетание четко очерченных поверхностей и сбалансированных элементов позволило создать уверенный силуэт автомобиля, тогда как специфическая оптика отражает идентичность бренда в новую эпоху электрической мобильности.

Особенности дизайна передней части и силуэта кузова

Передняя часть кузова выделяется тонкими светодиодными фарами головного света, которые имеют оригинальную Т-образную форму. Они визуально соединены между собой специальным соединительным элементом, проходящим через глянцево-черную фальшрадиаторную панель, известную под названием Tech-Deck Face. Вместе эти детали образуют оригинальный замкнутый мотив в виде петли.

Нижнюю часть передка занимает массивный бампер с выраженным нижним контуром и четко структурированной горизонтальной линией, форму которого дизайнеры описывают как вулканическую. При взгляде на автомобиль в профиль внимание привлекают высокая линия остекления и широкие задние стойки крыши. На представленных дизайнерских рисунках также заметны современные выдвижные дверные ручки, которые полностью интегрированы в кузовные панели ради улучшения аэродинамических показателей и создания гладкой визуальной поверхности.

Оформление кормы

Дизайн задней части кузова модели Peaq полностью повторяет стилистические решения передка. Здесь установлены аналогичные Т-образные блоки задних фонарей, которые соединяются сплошной линией в узнаваемый рамочный мотив. Это инженерное и визуальное решение позволяет визуально отделить новый электрический флагман от текущего модельного ряда марки и сделать автомобиль распознаваемым на дорогах с первого взгляда.