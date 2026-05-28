Популярний кросовер Škoda Kodiaq готують до планового оновлення

Підтвердженням цього стали свіжі знімки фотографів-шпигунів Carscoops, які вперше зафіксували під час дорожніх випробувань оновлену версію свого флагманського кросовера Škoda Kodiaq.

Читайте також: Škoda Epiq: чеський бренд представив свій найдоступніший електрокросовер

Тестовий прототип майбутньої новинки помітили під час інтенсивних випробувань в Альпах. Автомобіль зберіг свої фірмові впізнавані пропорції кузова, проте отримав порцію дизайнерських змін, які покликані освіжити вигляд успішної моделі.

Візуальні зміни на кузові та очікувані оновлення інтер'єру

Головні дизайнерські реформи зосереджені в передній частині автомобіля. Попри щільний шар захисного камуфляжу, на знімках чітко видно повністю новий передній бампер. Замість колишньої решітки у вигляді стільникової сітки розробники інтегрували абсолютно інший нижній повітрозабірник із вираженими горизонтальними стилістичними акцентами.

Крім того, інженери та дизайнери оновили фірмову решітку радіатора, переробили вертикальні бічні повітряні завіси та встановили масивнішу нижню кромку бампера, яка тепер виглядає значно товстішою та додає машині візуальної солідності. У задній частині кузова камуфляж також приховує деталі, проте експерти прогнозують появу переробленого заднього бампера та видозміненої графіки світлодіодних ліхтарів.

Зазирнути всередину салону фотографам на цьому етапі випробувань не вдалося. Проте логічно очікувати на появу модернізованої інформаційно-розважальної мультимедійної системи, розширеного переліку електронних асистентів допомоги водієві, а також використання більшої кількості екологічно чистих матеріалів вторинної переробки в оздобленні панелей та крісел.

Еволюція моторної гами та радикальне посилення версії RS

Поточна генерація Škoda Kodiaq пропонує широку палітру силових агрегатів. Бензинова лінійка починається з 1,5-літрового турбомотора TSI потужністю 148 кінських сил і 250 Нм крутного моменту. Вище розташовані 2,0-літрові агрегати TSI на 201 та 262 кінські сили. Любителям економічності доступні 2,0-літрові дизелі TDI потужністю 148 або 190 "конячок". Окреме місце посідає плагін-гібридна силова установка сумарною віддачею 201 к.с., де 1,5-літровий двигун TSI працює в парі з електромотором та тяговою батареєю ємністю 25,7 кВт-год.

Також цікаво: Škoda Octavia отримає повноцінну гібридну силову установку від VW Golf

Більшість із цих перевірених часом моторів без суттєвих змін перейдуть на оновлену модель, проте головний сюрприз готують для спортивної модифікації. Серед інсайдерів та профільних медіа ходять припущення, що заряджений варіант Kodiaq RS може отримати абсолютно новий силовий агрегат, продуктивність якого перевищить позначку в 300 кінських сил.

За попередніми даними, радикальні інженерні переналаштування пов'язані з необхідністю вкластися в суворі європейські нормативи щодо рівня шкідливих викидів, але точні технічні специфікації компанія розкриє ближче до офіційного дебюту, який очікується наступного року.

Історія та ринковий успіх сімейства Škoda Kodiaq