Škoda Octavia отримає повноцінну гібридну силову установку від VW Golf

Технічний керівник компанії Йоганнес Нефт в інтерв'ю виданню Autocar офіційно заявив, що в найближчому майбутньому покупці можуть очікувати появу для Octavia як класичних повних гібридів, так і плагін-гібридних рішень з можливістю підзарядки від мережі.

Технології від Volkswagen Group: повний гібрид

Новий класичний гібридний силовий агрегат спочатку має дебютувати на Volkswagen Golf та Volkswagen T-Roc вже наприкінці цього року, після чого з'явиться під капотом Škoda Octavia.

Конструкція системи базується на знайомому 1,5-літровому чотирициліндровому бензиновому турбодвигуні Volkswagen Group. Агрегат працюватиме у тандемі з електродвигуном, семиступінчастою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням DSG та компактною літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 1,6 кВт-год.

На низьких швидкостях і під час міських маневрів автомобіль рухатиметься виключно за рахунок електротяги, а бензиновий двигун підключатиметься автоматично при інтенсивних розгонах або високих навантаженнях. У родинних моделях від Volkswagen ця установка пропонуватиметься у двох варіантах потужності – 136 та 170 к.с. Очікується, що обидва рівні форсування будуть доступні і для чеської моделі.

Оновлений плагін-гібрид із рекордним запасом ходу

Паралельно з цим ведеться розробка оновленої модифікації PHEV, яка запозичить інженерні рішення у актуального Volkswagen Golf eHybrid. У цій схемі застосовується аналогічний 1,5-літровий турбомотор, але в парі з шестиступінчастою трансмісією DSG та значно збільшеною акумуляторною батареєю ємністю 19,7 кВт-год.

У компактнішому хетчбеку Golf такий акумулятор забезпечує до 140 км автономного пробігу на чистій електротязі. Попри те, що через більші габарити та масу Škoda Octavia цей показник може бути трохи скромнішим, він все одно дозволить автомобілю впевнено увійти до престижної європейської податкової категорії з 7% пільгою на службовий транспорт.

Збереження класичних двигунів та плани на електромобіль

Попри активну електрифікацію, чеська марка не збирається повністю відмовлятися від традиційних паливних технологій. Керівництво підтвердило, що дизельні двигуни залишаться в лінійці у найближчій перспективі. Йоганнес Нефт наголосив на прагненні зберегти повний спектр версій із двигунами внутрішнього згоряння, щоб задовольнити запити консервативних клієнтів. Раніше генеральний директор бренду Клаус Цельмер зазначав, що компанія прагне тримати всі можливості відкритими щодо довгострокового збереження паливних модифікацій моделі.

Що стосується повністю електричного наступника, його провісник у вигляді концепт-кара Vision O був продемонстрований на Мюнхенському автосалоні, проте поява серійного електромобіля очікується не раніше кінця нинішнього десятиліття.