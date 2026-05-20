Škoda Octavia получит полноценную гибридную силовую установку від VW Golf

Технический руководитель компании Йоханнес Нефт в интервью изданию Autocar официально заявил, что в ближайшем будущем покупатели могут ожидать появление для Octavia как классических полных гибридов, так и плагин-гибридных решений с возможностью подзарядки от сети.

Технологии от Volkswagen Group: полный гибрид

Новый классический гибридный силовой агрегат сначала должен дебютировать на Volkswagen Golf и Volkswagen T-Roc уже в конце этого года, после чего появится под капотом Škoda Octavia.

Конструкция системы базируется на знакомом 1,5-литровом четырехцилиндровом бензиновом турбодвигателе Volkswagen Group. Агрегат будет работать в тандеме с электродвигателем, семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением DSG и компактной литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 1,6 кВт-ч.

На низких скоростях и во время городских маневров автомобиль будет двигаться исключительно за счет электротяги, а бензиновый двигатель будет подключаться автоматически при интенсивных разгонах или высоких нагрузках. В родственных моделях от Volkswagen эта установка будет предлагаться в двух вариантах мощности – 136 и 170 л.с. Ожидается, что оба уровня форсировки будут доступны и для чешской модели.

Обновленный плагин-гибрид с рекордным запасом хода

Параллельно с этим ведется разработка обновленной модификации PHEV, которая позаимствует инженерные решения у актуального Volkswagen Golf eHybrid. В этой схеме применяется аналогичный 1,5-литровый турбомотор, но в паре с шестиступенчатой трансмиссией DSG и значительно увеличенной аккумуляторной батареей емкостью 19,7 кВт-ч.

В компактном хэтчбеке Golf такой аккумулятор обеспечивает до 140 км автономного пробега на чистой электротяге. Несмотря на то, что из-за больших габаритов и массы Škoda Octavia этот показатель может быть немного скромнее, он все равно позволит автомобилю уверенно войти в престижную европейскую налоговую категорию с 7% льготой на служебный транспорт.

Сохранение классических двигателей и планы на электромобиль

Несмотря на активную электрификацию, чешская марка не собирается полностью отказываться от традиционных топливных технологий. Руководство подтвердило, что дизельные двигатели останутся в линейке в ближайшей перспективе. Йоханнес Нефт отметил стремление сохранить полный спектр версий с двигателями внутреннего сгорания, чтобы удовлетворить запросы консервативных клиентов. Ранее генеральный директор бренда Клаус Цельмер отмечал, что компания стремится держать все возможности открытыми относительно долгосрочного сохранения топливных модификаций модели.

Что касается полностью электрического преемника, его предвестник в виде концепт-кара Vision O был продемонстрирован на Мюнхенском автосалоне, однако появление серийного электромобиля ожидается не ранее конца нынешнего десятилетия. Напомним, что недавно компания презентовала свой самый доступный электромобиль под названием Škoda Epiq.