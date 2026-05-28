Популярный кроссовер Škoda Kodiaq готовится к плановому обновлению

Подтверждением этого стали свежие снимки фотографов-шпионов Carscoops, которые впервые запечатлели во время дорожных испытаний обновленную версию своего флагманского кроссовера Škoda Kodiaq.

Тестовый прототип будущей новинки заметили во время интенсивных испытаний в Альпах. Автомобиль сохранил свои фирменные узнаваемые пропорции кузова, однако получил порцию дизайнерских изменений, которые призваны освежить облик успешной модели.

Визуальные изменения на кузове и ожидаемые обновления интерьера

Главные дизайнерские реформы сосредоточены в передней части автомобиля. Несмотря на плотный слой защитного камуфляжа, на снимках четко видно полностью новый передний бампер. Вместо прежней решетки в виде сотовой сетки разработчики интегрировали совершенно другой нижний воздухозаборник с выраженными горизонтальными стилистическими акцентами.

Кроме того, инженеры и дизайнеры обновили фирменную решетку радиатора, переработали вертикальные боковые воздушные завесы и установили более массивную нижнюю кромку бампера, которая теперь выглядит значительно толще и придает машине визуальной солидности. В задней части кузова камуфляж также скрывает детали, однако эксперты прогнозируют появление переработанного заднего бампера и видоизмененной графики светодиодных фонарей.

Заглянуть внутрь салона фотографам на этом этапе испытаний не удалось. Однако логично ожидать появление модернизированной информационно-развлекательной мультимедийной системы, расширенного перечня электронных ассистентов помощи водителю, а также использование большего количества экологически чистых материалов вторичной переработки в отделке панелей и кресел.

Эволюция моторной гаммы и радикальное усиление версии RS

Текущая генерация Škoda Kodiaq предлагает широкую палитру силовых агрегатов. Бензиновая линейка начинается с 1,5-литрового турбомотора TSI мощностью 148 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Выше расположены 2,0-литровые агрегаты TSI на 201 и 262 лошадиные силы. Любителям экономичности доступны 2,0-литровые дизели TDI мощностью 148 или 190 "лошадок". Отдельное место занимает плагин-гибридная силовая установка суммарной отдачей 201 л.с., где 1,5-литровый двигатель TSI работает в паре с электромотором и тяговой батареей емкостью 25,7 кВт-ч.

Большинство из этих проверенных временем моторов без существенных изменений перейдут на обновленную модель, однако главный сюрприз готовят для спортивной модификации. Среди инсайдеров и профильных медиа ходят предположения, что заряженный вариант Kodiaq RS может получить совершенно новый силовой агрегат, производительность которого превысит отметку в 300 лошадиных сил.

По предварительным данным, радикальные инженерные перенастройки связаны с необходимостью уложиться в строгие европейские нормативы по уровню вредных выбросов, но точные технические спецификации компания раскроет ближе к официальному дебюту, который ожидается в следующем году.

История и рыночный успех семейства Škoda Kodiaq