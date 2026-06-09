Тест-драйв нового Škoda Enyaq: большой салон и мягкая езда

Обновленный Škoda Enyaq – первый электромобиль бренда, который официально продается в Украине. То есть, в отличие от большинства конкурентов и своего одноплатформенника VW ID.4, он обеспечен украинским интерфейсом, заводской гарантией, квалифицированными мастерами, наличием запчастей по всей Украине и Европе.

Именно поэтому Enyaq рассматривается не как очередная “электричка для фанатов технологий”, а как семейный кроссовер, который должен заменить обычный бензиновый или дизельный автомобиль, считают в Авто24.

Кстати как будет выглядеть первый электрический семиместный кроссовер Škoda Peaq

Современный, но с фирменным характером

После обновления Enyaq получил новое лицо в стиле Modern Solid. Спереди теперь узкие ходовые огни, другая панель на месте решетки радиатора и надпись Škoda вместо традиционной эмблемы. Автомобиль выглядит свежее и технологичнее, но без попытки изображать космический корабль.

Дизайн стал современным, однако Enyaq не пытается кричать о своей электричности каждой деталью. Это просто аккуратный европейский кроссовер с правильными пропорциями, большим кузовом и спокойным видом. Особенно хорошо ему подходит темно-зеленый цвет, который добавляет машине немного премиальности, хотя сама Škoda, как всегда, остается практичной и сдержанной.

По габаритам Enyaq достаточно большой: Длина – около 4,66 м, ширина - 1,88 м, клиренс - 186 мм. И этот дорожный просвет в украинских условиях очень кстати. Бордюры, разбитые подъезды ко дворам, волны асфальта и мелкие ямы не вызывают постоянного желания сбрасывать скорость до пешеходной.

Салон – одна из главных причин посмотреть на Enyaq

Внутри Enyaq сразу напоминает, за что люди любят большие Škoda. Здесь много места, удобная посадка, хорошая обзорность и выверенная эргономика. Это не салон, в котором надо полчаса искать, как включить базовые функции. Здесь все довольно логично: большой центральный экран, небольшая цифровая панель перед водителем, физические кнопки на руле, отдельные зоны климата.

Передний ряд удобный, но больше всего впечатляет пространство сзади. Там действительно комфортно взрослым пассажирам. Пол ровный, центрального тоннеля нет, поэтому третий пассажир не сидит “на шесте” и имеет куда поставить ноги. Для семьи это очень важно, потому что Enyaq не просто формально пятиместный, а реально пригоден для долгих поездок впятером.

Во время теста именно размеры салона стали одним из самых сильных аргументов в пользу этого автомобиля. Enyaq ощущается не модной электрической игрушкой, а полноценным семейным кроссовером. В него можно посадить детей, загрузить вещи, поехать за город, на дачу или в путешествие и не думать, какой чемодан придется отправить Новой почтой.

Багажник тоже в стиле Škoda: большой, правильной формы, с полезными нишами и мелкими Simply Clever-решениями.

Официально объем составляет 585 л, а со сложенными спинками задних сидений - до 1710 л. Единственное, что немного огорчает, - в базовой комплектации нет электропривода двери багажника. Для автомобиля такого класса это уже хотелось бы иметь.

Напомним, какой был Škoda Enyaq до рестайлинга

Подвеска – то, что запоминается больше всего

Самый большой сюрприз Enyaq - не динамика и не запас хода. Больше всего понравилась именно подвеска. Она мягкая, тихая и очень уместна для наших дорог. Причем это не случайность, а результат работы адаптивной системы DCC, которая меняет жесткость амортизаторов в зависимости от режима движения, состояния дороги и стиля вождения.

Многие электромобили тяжелые из-за батареи, поэтому производители часто зажимают подвеску, чтобы лучше контролировать массу. В результате такие авто могут быть быстрыми, но на плохом асфальте чувствуется большой вес. Enyaq едет иначе. Благодаря DCC он не расслаблен до расхлябанности, но очень хорошо сглаживает неровности. В режиме Comfort автомобиль становится заметно мягче и спокойнее, а в Sport - собраннее, но без излишней жесткости.

Особенно приятно, что комфорт не убил управляемость. Руль легкий, точный, реакции понятные. Задний привод даже добавляет чистоты ощущениям, потому что передние колеса не заняты тягой и лучше передают, что происходит с дорогой. В поворотах Enyaq не кажется спортивным кроссовером, но едет собранно и прогнозируемо.

На бетонке, стыках, волнах и ямах Enyaq оставляет очень хорошее впечатление. Именно так должен ехать семейный электрокроссовер для Украины: без нервов, без лишней жесткости и без постоянного страха перед каждой неровностью. И здесь DCC действительно работает не как красивая опция в прайсе, а как вещь, которую чувствуешь каждый день.

Динамики хватает, даже если это не спорткар

В Украине Enyaq предлагают в версии 85 с батареей 82 кВт-ч и одним электромотором на задней оси. Мощность - 286 л.с., крутящий момент - 545 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды, максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

На бумаге эти цифры не выглядят рекордными для электромобиля, но в реальной жизни их более чем достаточно. Enyaq легко ускоряется в городе, уверенно выходит на обгоны и не заставляет планировать каждый маневр наперед.

Электрическая тяга доступна сразу, поэтому машина кажется более резвой, чем можно ожидать от семейного SUV массой более двух тонн.

Режим Sport добавляет остроты, но самым гармоничным для ежедневной езды кажется Comfort или Normal. В них Enyaq не теряет динамики, зато сохраняет плавность и спокойный характер.

Реальный расход – до 18 кВт-ч на 100 км

Во время нашего теста средний расход электроэнергии составил 18 кВт-ч на 100 км. Для большого электрического кроссовера это хороший результат, особенно если не ехать в режиме постоянной экономии.

При таком расходе можно рассчитывать на реальный запас хода более 400 км. В городе, где чаще работает рекуперация и скорости ниже, результат может быть лучше. На трассе запас хода традиционно будет зависеть от скорости: чем ближе к 120–130 км/ч, тем быстрее батарея будет терять проценты.

Enyaq не создает ощущения, что водитель должен постоянно смотреть на остаток заряда и нервничать. Если заряжаться дома или возле работы, это вполне удобный автомобиль для ежедневного пользования. Для дальних поездок маршрут уже лучше планировать, но 400+ км реального хода дают достаточно свободы.

Кстати чем отличается самый доступный электрический Skoda Epiq

Зарядка без сенсаций, но с нормальной логикой

Enyaq имеет 400-вольтовую архитектуру, поэтому рекордов вроде новейших 800-вольтовых моделей здесь ждать не надо. Максимальная мощность быстрой зарядки - до 135 кВт. При хороших условиях это позволяет зарядить батарею с 10 до 80% примерно за полчаса.

В украинских условиях все будет зависеть от станции. Часто реальные скорости будут ниже, потому что много зарядок работают на 60–100 кВт. Но для ежедневного сценария это не критично, если владелец имеет доступ к домашней зарядки или регулярного места подзарядки.

В мультимедиа есть навигация и полезная интеграция с сервисами для электромобилей. Поэтому не надо отдельно открывать телефон, искать зарядку, потом переносить адрес в навигацию - все можно сделать с экрана автомобиля.

Что в салоне понравилось, а что нет

В Enyaq хороший 13-дюймовый центральный экран, нормальная скорость работы меню, Apple CarPlay, Android Auto, украинский язык и довольно логичный интерфейс. Маленькая панель приборов перед водителем сначала кажется слишком скромной, но потом понимаешь, что она показывает именно то, что нужно: скорость, запас хода, подсказки ассистентов и режим движения.

Материалы салона не премиальные, но приятные. Ткань, мягкие вставки, переработанные материалы, простой пластик в менее заметных местах. Это не Audi и не Mercedes, но и ощущения дешевизны нет. Это просто Škoda: добротно, практично, без лишней роскоши.

Есть вещи, которые хотелось бы видеть уже в базе. Например, электропривод багажника и электрорегулировка передних сидений. Также камера заднего обзора не идеальна: картинка есть, но к ее подсказкам надо привыкать и не забывать про зеркала и парктроники.

Цена: Enyaq уже играет на поле Kodiaq

Официальный прайс на Škoda Enyaq 85 с батареей 82 кВт-ч стартует с 2 279 261 грн. Это уже не “дешевый вход в электромобильность”, но интересно другое: Enyaq стоит примерно на уровне хорошо оснащенных кроссоверов Škoda с ДВС.

Например, Kodiaq в комплектациях Selection и Sportline, по официальному прайс-листу Škoda Украина, в зависимости от двигателя и версии стоит ориентировочно от 1,82 до 2,29 млн грн. То есть электрический Enyaq фактически заходит в тот же ценовой коридор, где покупатель уже смотрит на большой семейный Kodiaq.

И здесь выбор становится не таким очевидным, как раньше. Kodiaq - это привычный большой SUV с бензиновым или дизельным двигателем, полным приводом в части версий и понятной логикой дальнего путешествия без планирования зарядок. Enyaq взамен предлагает тишину, мягкую подвеску DCC, очень просторный салон, дешевле 100 км пробега на электричестве и официальный статус электромобиля с гарантией.

Если ежедневные маршруты проходят преимущественно по городу и пригороду, а дома или возле работы есть возможность заряжаться, Enyaq выглядит очень сильным конкурентом для Kodiaq. Если же нужен полный привод, частые дальние поездки без остановок и максимальная универсальность, классический Kodiaq все еще будет иметь свои аргументы.

Также интересно Skoda Kodiaq готовят к плановому обновлению

Кому подойдет Škoda Enyaq

Enyaq стоит рассматривать тем, кто хочет электромобиль, но не хочет радикально менять автомобильные привычки. Это хороший вариант для семьи, для загородной жизни, для ежедневных поездок по городу и пригороду, а также для дальних маршрутов, если есть готовность иногда планировать зарядки.

Он подойдет тем, кто ценит комфорт и пространство больше, чем рекорды разгона. Тем, кто хочет официальный автомобиль с гарантией, а не просто ввезенный электрокроссовер с неизвестной историей. Тем, кто смотрит на Volkswagen ID.4, но хочет что-то более понятное с точки зрения сервиса в Украине.

Не подойдет Enyaq тем, кому принципиально нужен полный привод, премиальный салон или ультрабыстрая зарядка. Также он не будет самым эмоциональным электромобилем в классе. Но его сильная сторона не в эмоциональности, а в том, что он очень хорошо выполняет роль нормального семейного автомобиля.

Фото Анны Слоницкой.