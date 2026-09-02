Škoda Peaq проїхав 936 кілометрів на одному заряді та встановив рекорд

Марек Єж, керівник проєкту Peaq, та Якуб Крс, головний директор моделі з питань батарей, вирішили перевірити, наскільки далеко електричний позашляховик зможе проїхати на одному заряді. Для спроби вони обрали маршрут від головного заводу Škoda у Млада-Болеславі до Нідерландів.

Початковою метою був Амстердам, розташований приблизно за 850 км від чеського міста, однак згодом екіпаж вирішив продовжити рух до узбережжя Північного моря.

"Нашою метою було продемонструвати можливості технології на самій межі її потенціалу. Щоб досягти максимально можливого запасу ходу, ми ретельно обрали найпідходящий маршрут і, звичайно, відповідний стиль водіння", – розповів Якуб Крс.

Який Peaq використовували для рекордного заїзду

Для поїздки взяли серійний Škoda Peaq 90. Автомобіль не отримував технічних доопрацювань, які могли б змінити його основні характеристики. Він був оснащений:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

тяговою батареєю ємністю 91 кВт-год, з яких 86 кВт-год доступні для використання;

електродвигуном потужністю 210 кВт (285 к.с.);

заднім приводом;

19-дюймовими колесами;

штатними шинами з низьким опором коченню.

Єдиною підготовкою автомобіля стала герметизація кришки зарядного порту. Спробу офіційно контролював сертифікаційний орган TÜV Süd, а представники Чеської книги рекордів стежили за результатом.

Як Peaq вдалося проїхати 936 км

Марек Єж та Якуб Крс стартували з Млада-Болеслава опівдні 25 серпня. Маршрут проходив через Чехію, Німеччину та Нідерланди. Для рекордної поїздки навмисно обрали переважно другорядні дороги з меншим трафіком, а під час планування маршруту використовували штучний інтелект.

Ключовим фактором стала стабільна швидкість руху. Водії намагалися уникати різких прискорень і гальмувань, які збільшують енергоспоживання. При цьому потрібно було враховувати реальні дорожні умови, перехрестя, населені пункти та інтенсивність руху.

"Плавне керування з постійною швидкістю є однією з ключових умов для досягнення максимального запасу ходу", – пояснили водії.

Важливу роль відігравала й рекуперація. Вона дозволяє повертати частину енергії до батареї під час уповільнення автомобіля. Водночас надто інтенсивна рекуперація може створювати непотрібне уповільнення, після якого автомобілю знову потрібно витрачати енергію для набору швидкості.

"Пересічний користувач, ймовірно, ніколи б не керував автомобілем таким чином. Натомість він би повною мірою використовував динамічні характеристики Peaq, бортові інформаційно-розважальні та комфортні функції", – зазначив Марек Єж.

Після проходження половини маршруту між Брауншвейгом і Ганновером заряд батареї вже становив приблизно 50%. Основна частина поїздки припала на ніч, коли дорожній рух був менш інтенсивним.

У Нідерландах екіпаж змінив маршрут

Вранці Peaq перетнув кордон Німеччини та Нідерландів. Тут умови руху стали складнішими через міський трафік, світлофори та перехрестя. Після 750 кілометрів екіпаж повідомив, що залишилося близько 170 кілометрів. За межами міст ситуація покращилася – довгі рівні ділянки дороги дозволили знову знизити споживання енергії. Під час зупинки біля дилерського центру Škoda в Амерсфорті водії вирішили не завершувати поїздку в Амстердамі.

"Замість того, щоб зупинятися в Амстердамі, давайте поїдемо аж до моря", – вирішили Марек та Якуб. Це додало до запланованого маршруту ще близько 50 кілометрів.

Škoda Peaq встановив чеський рекорд

Останні відсотки заряду батареї були використані вже на прибережній дорозі неподалік пляжів Зандворта. У підсумку Škoda Peaq подолав 936 кілометрів на одному заряді. За даними Škoda, середнє споживання енергії під час рекордної поїздки становило лише 9,2 кВт-год/100 км.

Результат офіційно визнали чеським рекордом у категорії "Найдовша відстань, пройдена електромобілем на одному заряді". Виробник також називає цей показник рекордним для Peaq та електричних семимісних позашляховиків. При цьому самі учасники експерименту визнають, що такий результат не відображає типове використання автомобіля. Для досягнення рекорду вони спеціально обирали маршрут та стиль водіння, орієнтовані на мінімальне споживання енергії.

"Погода також допомогла нам. Під дощем і на мокрій дорозі ми б ніколи не досягли такого результату", – зазначив Марек Єж.

Після завершення заїзду автомобіль нарешті підключили до зарядного пристрою. За словами учасників, результат перевершив їхні початкові очікування: вони не розраховували ані на настільки низьке споживання енергії, ані на запас ходу в 936 кілометрів.