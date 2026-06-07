Як підготувати авто до літнього сезону: поради від Škoda

Інтенсивне сонячне випромінювання призводить до сильного нагрівання інтер'єру автомобіля. Попри те, що багато моделей Škoda з заводу оснащуються тонованим склом, виробник пропонує посилити захист за допомогою спеціальних оригінальних сонцезахисних шторок.

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Вони розроблені індивідуально для багатьох моделей марки, забезпечують приємну тінь, створюють приватність для пасажирів заднього ряду та знижують видимість салону ззовні протягом усього року. Експлуатація машини влітку також пов'язана з постійною боротьбою проти пилку рослин, пташиного посліду та залишків комах.

Для регулярного догляду за кузовом компанія випустила лінійку високоякісної автокосметики. Обов'язковим елементом літнього набору автомобіліста є засіб для видалення комах, який ефективно очищає скло, лакофарбове покриття та пластикові деталі від специфічних сезонних забруднень.

Крім того, водіям наполегливо рекомендують замінити зимовий омивач скла на спеціальний літній. Зимовий антифриз втрачає актуальність, тоді як літня рідина ефективно видаляє з лобового скла та фар пил, бруд і залишки комах, не пошкоджуючи при цьому гумові ущільнювачі та інші компоненти автомобіля.

Транспортування велосипедів та електровелосипедів

Для прихильників активного відпочинку бренд підготував надійні системи для перевезення двоколісного транспорту. У каталозі представлено кілька інженерних рішень:

Кріплення на фаркоп: платформи розраховані на транспортування двох або трьох велосипедів. У разі збільшення кількості пасажирів ємність системи можна розширити на один додатковий велосипед за допомогою спеціального фірмового адаптера.

платформи розраховані на транспортування двох або трьох велосипедів. У разі збільшення кількості пасажирів ємність системи можна розширити на один додатковий велосипед за допомогою спеціального фірмового адаптера. Кріплення на дах, що використовуються в ситуаціях, коли зчіпний пристрій уже зайнятий іншим обладнанням, наприклад, туристичним причепом або житловим трейлером-кемпером.

Окрему увагу приділено транспортуванню популярних електровелосипедів. Виробник наголошує на суворому дотриманні правил безпеки: через велику вагу електровелосипеди заборонено перевозити на даху автомобіля. При використанні кріплень на фаркоп необхідно правильно розподіляти навантаження, розміщуючи найважчий електровелосипед якомога ближче до кришки багажного відділення автомобіля.

Фірмовий стиль та фірмовий одяг

Офіційний інтернет-магазин оригінальних аксесуарів пропонує товари не лише для транспортних засобів, а й безпосередньо для водіїв та пасажирів. Клієнтам доступна фірмова лінійка одягу та аксесуарів у стилістиці бренду. Серед літніх новинок виділяються сонцезахисні окуляри Škoda Motorsport, що забезпечують стовідсотковий захист очей від ультрафіолету. Також бренд пропонує фірмові кепки Motorsport для захисту від сонця та легкі непромокальні плащі-дощовики фірмового яскраво-зеленого кольору на випадок літньої негоди.