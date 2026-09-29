Škoda Superb відзначає 25-річчя сучасної моделі: історія чотирьох поколінь

Світова прем'єра сучасного Superb відбулася 11 вересня 2001 року на Франкфуртському автосалоні. Сьогодні модель представлена вже у четвертому поколінні та має найширшу в історії лінійку силових установок, включно з двома плагін-гібридними версіями.

Перше покоління Škoda Superb стало проривом для марки

Перше покоління сучасного Superb стало важливою моделлю для Škoda. Вперше за новітню історію марки покупцям запропонували великий автомобіль із преміальними рисами та сучасними на той час технічними рішеннями. Попередником серійного автомобіля стала концептуальна модель Montreux, представлена на Женевському автосалоні у лютому 2001 року. Серійний Superb дебютував у вересні, а 1 грудня того ж року стартували його продажі.

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"Мене здивувало, що Škoda взагалі наважилася зайти в такий сегмент. Це була сфера, в якій марка раніше не працювала. Я побачив готову модель фактично в перший день роботи. Автомобіль справді мене вразив – він був незвично великим", – згадує Їржі Гадашчок, який на той момент був стажером, а сьогодні працює координатором зовнішнього дизайну.

У 2002 році концепт Tudor продемонстрував можливий альтернативний кузов для Superb, однак до серійного виробництва цей варіант не дійшов. У 2005 році Škoda представила спеціальну версію Limited Edition 100 на честь 100-річчя виробництва автомобілів, а у 2006 році модель отримала оновлення та топову комплектацію Laurin & Klement.

Перше покоління також стало першим сучасним автомобілем Škoda з двигунами V6. Ще однією характерною особливістю стала парасолька, інтегрована у двері автомобіля. Загалом за час виробництва першого покоління Superb його придбали майже 137 тисяч клієнтів.

Škoda Superb II отримала систему TwinDoor

У березні 2008 року Škoda представила друге покоління Superb. Однією з його головних технічних особливостей стала система TwinDoor. Механізм дозволяв відкривати багажник двома способами: разом із заднім склом, як у хетчбека, або лише кришку багажника, як у традиційного седана. Таким чином, Superb поєднував особливості двох типів кузова.

У 2009 році до модельної лінійки додали універсал Superb Combi. Тоді ж для моделі вперше стала доступною система повного приводу. Друге покоління також отримало двигун V6 об'ємом 3,6 літра та загалом зробило більший акцент на комфорті, практичності й преміальному характері.

"Мені подобається, що Superb дозволяє їздити на лімузині, не демонструючи цього надмірно. Це може бути звичайний сімейний автомобіль, який водночас забезпечує комфорт машин, що коштують значно дорожче", – зазначив дизайнер Петр Невржела. Загальний тираж другого покоління склав близько 618 тисяч автомобілів.

Третє покоління Superb зробило ставку на технології

Третє покоління Škoda Superb дебютувало у лютому 2015 року. Вперше ліфтбек і універсал Combi представили одночасно. Продажі ліфтбека стартували 6 червня 2015 року, а універсала – 19 вересня. У 2019 році модель пережила оновлення, в рамках якого отримала першу для Superb плагін-гібридну силову установку. Тоді ж з'явилася версія Scout із підвищеними можливостями для руху за межами асфальтованих доріг.

Третє покоління принесло нову мультимедійну систему, розширені можливості підключення та сучасні системи допомоги водієві. Модель також стала важливою для розвитку фірмового дизайну Škoda завдяки так званій кристалічній стилістиці. За весь час було продано близько 805 тисяч автомобілів третього покоління. При цьому 56% із них припало на універсал Combi.

Четверте покоління Škoda Superb отримало плагін-гібриди

Четверте покоління Superb дебютувало у листопаді 2023 року. Як і раніше, модель одночасно представили у кузовах ліфтбек і Combi. Сучасний Superb пропонується з бензиновими та дизельними двигунами, а також із двома плагін-гібридними силовими установками. За даними Škoda, запас ходу на електротязі перевищує 120 кілометрів.

У лютому 2026 року виробник представив оновлену плагін-гібридну версію потужністю 200 кВт для ліфтбека. Окрему увагу Škoda приділила організації салону. Четверте покоління отримало комбіновані цифрові та фізичні органи керування Smart Dials – багатофункціональні поворотні регулятори. Модель також встановила нові показники місткості багажника: 645 літрів у ліфтбека та 690 літрів у Superb Combi.

Історія назви Superb почалася майже 90 років тому

Хоча сучасна історія Superb налічує 25 років, сама назва має значно давніше походження. Вперше Škoda використала її для автомобіля, який випускали з 1934 до 1949 року. Та модель займала найвище місце в тогочасній лінійці чеського виробника та могла перевозити до семи пасажирів.

За цей період виготовили 890 цивільних автомобілів Superb. Ще 1630 машин створили у військових модифікаціях, включно з унікальною версією із системою повного приводу.