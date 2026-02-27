Випущено найпотужніший Škoda Superb: новий plug-in hybrid на 272 кінські сили

Компанія Škoda Auto представила нову plug-in hybrid модифікацію Škoda Superb потужністю 200 кВт. Про це повідомляє виробник. Нова версія підсилює позиції моделі на тлі зростання попиту на PHEV у Європі та стає флагманом серед гібридів бренду.

200 кВт: найпотужніший Superb з індексом iV

Нова система поєднує бензиновий 1.5 TSI потужністю 130 кВт, електромотор 85 кВт та тягову батарею ємністю 25,7 кВт·год (gross). Сумарна віддача — 200 кВт, а максимальний крутний момент сягає 400 Н·м.

Порівняно з попередньою версією на 150 кВт потужність зросла одразу на 50 кВт. Причина — модернізований двигун та оптимізоване керування трансмісією.

Розгін до 100 км/год займає 7,1 секунди, максимальна швидкість — 225 км/год. Крім того, автомобіль може буксирувати причіп масою до 2 000 кг — важливий аргумент для європейських покупців.

Нові гальма для більшої потужності

Щоб відповідати зрослій віддачі, інженери доопрацювали гальмівну систему.

Ззаду встановлені вентильовані диски діаметром 310 мм замість 300 мм у версії 150 кВт. Спереду покращили охолодження завдяки новому повітряному каналу під переднім бампером.

Водночас батарея та параметри заряджання залишилися незмінними. Ємність — 25,7 кВт·год, зарядка змінним струмом до 11 кВт, швидка зарядка постійним струмом — до 50 кВт. Поповнення з 10 до 80% займає близько 26 хвилин.

Розширення гібридної лінійки

Перший Škoda Superb iV з’явився ще у 2019 році. Згодом до нього приєдналися Škoda Octavia iV та Škoda Kodiaq iV.

Версія на 150 кВт і надалі доступна для Superb у комплектації Selection. А ось Sportline та Laurin & Klement тепер пропонуються виключно з новою 200-кіловатною установкою.

Фактично це означає, що топові виконання тепер автоматично стають найпотужнішими гібридами в лінійці.

Кожен четвертий — гібрид

З 2019 року Škoda вже поставила понад 68 тисяч Superb iV двох поколінь. І попит продовжує зростати: сьогодні кожен четвертий Superb у Європі — це plug-in hybrid.

Для бренду це важливий сигнал. PHEV залишаються проміжною ланкою між класичними ДВЗ та повністю електричними моделями. І новий 200-кіловатний Superb демонструє, що гібриди можуть бути не лише економічними, а й справді динамічними.

Для українського ринку це також цікава новина. З огляду на популярність імпорту з ЄС, нові потужні версії Superb iV можуть з’явитися у нас вже за кілька років.