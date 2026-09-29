Škoda Superb отмечает 25-летие современной модели: история четырех поколений

Мировая премьера современного Superb состоялась 11 сентября 2001 на Франкфуртском автосалоне. Сегодня модель представлена уже в четвертом поколении и имеет самую широкую в истории линейку силовых установок, включая две гибридные плагин-версии.

Первое поколение Škoda Superb стало прорывом для марки

Первое поколение современного Superb стало важной моделью для Škoda. Впервые за новейшую историю марки покупателям предложили большой автомобиль с премиальными чертами и современными техническими решениями. Предшественником серийного автомобиля стала концептуальная модель Montreux, представленная на Женевском автосалоне в феврале 2001 года. Серийный Superb дебютировал в сентябре, а 1 декабря того же года стартовали его продажи.

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"Меня удивило, что Škoda вообще решилась зайти в такой сегмент. Это была сфера, в которой марка раньше не работала. Я увидел готовую модель фактически в первый день работы. Автомобиль действительно меня поразил – он был необычно большим",– вспоминает Йиржи Гадашчок, который на тот момент был стажером, а сегодня работает координатором внешнего дизайна.

В 2002 году концепт Tudor продемонстрировал возможный альтернативный кузов для Superb, однако до серийного производства этот вариант не дошел. В 2005 году Škoda представила специальную версию Limited Edition 100 в честь 100-летия производства автомобилей, а в 2006 году модель получила обновление и топовую комплектацию Laurin&Klement.

Первое поколение стало первым современным автомобилем Škoda с двигателями V6. Еще одной характерной особенностью стал зонтик, интегрированный в дверь автомобиля. В общей сложности за время производства первого поколения Superb его приобрели почти 137 тысяч клиентов.

Škoda Superb II получила систему TwinDoor

В марте 2008 года Skoda представила второе поколение Superb. Одной из его основных технических особенностей стала система TwinDoor. Механизм позволял открывать багажник двумя способами: вместе с задним стеклом, как у хэтчбека, или только крышку багажника, как у традиционного седана. Таким образом, Superb совмещал особенности двух типов кузова.

В 2009 году к модельной линейке добавили универсал Superb Combi. Тогда же для модели впервые стала доступна система полного привода. Второе поколение также получило двигатель V6 объемом 3,6 литра и сделало больший акцент на комфорте, практичности и премиальном характере.

"Мне нравится, что Superb позволяет ездить на лимузине, не демонстрируя этого чрезмерно. Это может быть обычный семейный автомобиль, одновременно обеспечивающий комфорт машин, которые стоят значительно дороже", – отметил дизайнер Петр Невржела. Общий тираж второго поколения составил около 618 тысяч автомобилей.

Третье поколение Superb сделало ставку на технологии

Третье поколение Škoda Superb дебютировало в феврале 2015 года. Впервые лифтбэк и универсал Combi представили одновременно. Продажи лифтбека стартовали 6 июня 2015 года, а универсал – 19 сентября. В 2019 году модель пережила обновление, в рамках которого получила первую для Superb гибридную плагин силовую установку. Тогда же появилась версия Scout с повышенными возможностями для движения вне асфальтированных дорог.

Третье поколение принесло новую мультимедийную систему, расширенные возможности подключения и современные системы помощи водителю. Модель также стала важной для развития фирменного дизайна Škoda благодаря так называемой кристаллической стилистике. За все время было продано около 805 тысяч автомобилей третьего поколения. При этом 56% из них пришлись на универсал Combi.

Четвертое поколение Škoda Superb получило плагин-гибриды

Четвертое поколение Superb дебютировало в ноябре 2023 года. По-прежнему модель одновременно представили в кузовах лифтбек и Combi. Современный Superb предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, а также двумя плагин-гибридными силовыми установками. По данным Škoda, запас хода на электротяге превышает 120 километров.

В феврале 2026 г. производитель представил обновленную плагин-гибридную версию мощностью 200 кВт для лифтбека. Отдельное внимание Škoda уделила организации салона. Четвертое поколение получило комбинированные цифровые и физические органы управления Smart Dials– многофункциональные поворотные регуляторы Модель также установила новые показатели емкости багажника: 645 литров у лифтбека и 690 литров у Superb Combi.

История названия Superb началась почти 90 лет назад

Хотя современная история Superb насчитывает 25 лет, само название имеет гораздо более древнее происхождение. Впервые Škoda использовала ее для автомобиля, выпускавшегося с 1934 до 1949 года. Эта модель занимала самое высокое место в линейке чешского производителя того времени и могла перевозить до семи пассажиров.

За этот период произвели 890 гражданских автомобилей Superb. Еще 1630 машин создали в военных модификациях, включая уникальную версию с системой полного привода.