Кого у сервісних центрах МВС обслуговують без черги

У територіальних сервісних центрах МВС громадяни пільгових категорій можуть отримати послуги у пріоритетному порядку. Це означає можливість запису на найближчий доступний час без стандартного очікування в загальній черзі.

Читайте також: Як записатись у чергу до сервісного центру МВС

Відповідно до наказу МВС №777, право на пріоритетне обслуговування мають:

військовослужбовці під час дії воєнного стану.

люди з інвалідністю;

особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю;

члени сімей загиблих військовослужбовців;

Пріоритетне обслуговування доступне у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання громадянина.

Для отримання такої послуги необхідно:

звернутися до адміністратора ТСЦ МВС;

зареєструватися через термінал Е-запису;

надати документ, який підтверджує пільговий статус;

подати копію підтверджуючого документа, зокрема сформовану через Дію.

У прифронтових регіонах 28 сервісних центрів МВС мають окремі робочі місця для пріоритетного обслуговування. Саме через них здійснюється прийом громадян пільгових категорій.

У МВС наголошують: пріоритет поширюється лише на виклик до адміністратора, а не на вартість послуг. Усі адміністративні послуги оплачуються за стандартними тарифами.

Що змінює система пріоритетного обслуговування

Запровадження пріоритетного доступу фактично стало частиною адаптації державних сервісів до умов “воєнного стану”. Найбільше привілей передбачено для військовослужбовців, ветеранів та сімей загиблих.

Окремо помітна тенденція до цифровізації процесів. Навіть для пільгового обслуговування система вимагає офіційної електронної реєстрації через Е-запис та підтвердження статусу документами або цифровими сервісами. Це дозволяє мінімізувати зловживання та робить процедуру більш контрольованою.

Водночас сама модель не передбачає фінансових пільг — йдеться лише про скорочення часу очікування. Таким чином держава намагається поєднати соціальну підтримку з однаковими правилами оплати адміністративних послуг для всіх громадян.