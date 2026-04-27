Українцям повернуть "нульове розмитнення" ввезених авто, але не всім і на певних умовах

Про відповідні законопроєкти №15194 та №15195 щодо імпорту транспорту для військовослужбовців без сплати митних платежів розповідає та дає роз'яснення "Судово-юридична газета".

Потреба в нових правилах назрівала давно. Тут експерти повертаються до нормативів 2022 року, коли після скасування "нульового розмитнення" основним каналом постачання авто для фронту залишилась гуманітарна допомога.

Читайте також Калькулятор розмитнення 2026: податки при ввезенні авто в Україні змінились

Тільки на юридичних підставах

Досвід показує, що потреба Сил оборони в 3000 автомобілів щомісяця та волонтерські механізми не покривають цей попит.

Крім того, використання гуманітарних авто інколи створює юридичні ризики – зокрема через можливі звинувачення у нецільовому використанні.

Тому законопроєкти чітко окреслює коло тих, хто може скористатися пільгою.

Читайте також Митники не повірили цінам на старі "Ніссани": що буде з цими авто

Право на безмитне ввезення отримають чинні військовослужбовці:

мобілізовані після 24 лютого 2022 року;

контрактники, які проходять службу на момент імпорту.

Оформлення можливе як особисто, так і через уповноважених осіб.

Читайте також Які автомобілі ввозять через Закарпаття

Які авто дозволять ввозити та скільки

Пільга поширюється на легкові й вантажні автомобілі, мотоцикли, причепи та навіть кузови. Законопроєкти передбачають повне звільнення від ввізного мита, ПДВ та акцизу.

Щоб уникнути комерційного імпорту, встановлено низку умов. Там всього три позиції, але вони вкрай важливі.

Які обмеження діють:

дозволено придбати лише один автомобіль на військовослужбовця;

заборонено продаж або передача авто упродовж трьох років;

заборонено ввезення транспорту з країни-агресора.

Окрім цього, передбачено обмеження для преміумсегмента. За цією нормою автомобіль віком до 5 років і вартістю понад встановлений поріг (понад 375 мінімальних зарплат) не підпадають під пільгу.

Читайте також Які автовиробники найбільше постраждали від запровадження мита на автомобілі у США

У статусі персонального імпорту

Нова модель фактично легалізує персональний імпорт авто для військових і дозволить оформлювати транспорт у приватну власність без податкового навантаження. Водночас жорсткі обмеження мають запобігти перепродажу та використанню пільги у бізнес-цілях.