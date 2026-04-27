Украинцам вернут "нулевую растаможку" ввезенных авто, но не всем и на определенных условиях

Про соответствующие законопроекты №15194 и №15195 об импорте транспорта для военнослужащих без уплаты таможенных платежей рассказывает и дает разъяснения “Судебно-юридическая газета”.

Потребность в новых правилах назревала давно. Здесь эксперты возвращаются к нормативам 2022 года, когда после отмены "нулевой растаможки" основным каналом поставки авто для фронта осталась гуманитарная помощь.

Только на юридических основаниях

Опыт показывает, что потребность Сил обороны в 3000 автомобилей ежемесячно и волонтерские механизмы не покрывают этот спрос.

Кроме того, использование гуманитарных авто иногда создает юридические риски – в частности из-за возможных обвинений в нецелевом использовании.

Поэтому законопроекты четко определяет круг тех, кто может воспользоваться льготой.

Право на беспошлинный ввоз получат действующие военнослужащие:

мобилизованные после 24 февраля 2022 года;

контрактники, которые проходят службу на момент импорта.

Оформление возможно как лично, так и через уполномоченных лиц.

Какие авто разрешат ввозить и сколько

Льгота распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, прицепы и даже кузова. Законопроекты предусматривают полное освобождение от ввозной пошлины, НДС и акциза.

Чтобы избежать коммерческого импорта, установлен ряд условий. Там всего три позиции, но они крайне важны.

Какие ограничения действуют:

разрешено приобрести только один автомобиль на военнослужащего;

запрещена продажа или передача авто в течение трех лет;

запрещен ввоз транспорта из страны-агрессора.

Кроме этого, предусмотрено ограничение для премиум-сегмента. По этой норме автомобиль возрастом до 5 лет и стоимостью свыше установленного порога (более 375 минимальных зарплат) не подпадают под льготу.

В статусе персонального импорта

Новая модель фактически легализует персональный импорт авто для военных и позволит оформлять транспорт в частную собственность без налоговой нагрузки. В то же время жесткие ограничения должны предотвратить перепродажу и использование льготы в бизнес-целях.