Украинцам вернут "нулевую растаможку" ввезенных авто, но не всем и на определенных условиях

Про соответствующие законопроекты №15194 и №15195 об импорте транспорта для военнослужащих без уплаты таможенных платежей рассказывает и дает разъяснения “Судебно-юридическая газета”.
Потребность в новых правилах назревала давно. Здесь эксперты возвращаются к нормативам 2022 года, когда после отмены "нулевой растаможки" основным каналом поставки авто для фронта осталась гуманитарная помощь.
Только на юридических основаниях
Опыт показывает, что потребность Сил обороны в 3000 автомобилей ежемесячно и волонтерские механизмы не покрывают этот спрос.
Кроме того, использование гуманитарных авто иногда создает юридические риски – в частности из-за возможных обвинений в нецелевом использовании.
Поэтому законопроекты четко определяет круг тех, кто может воспользоваться льготой.
Право на беспошлинный ввоз получат действующие военнослужащие:
- мобилизованные после 24 февраля 2022 года;
- контрактники, которые проходят службу на момент импорта.
Оформление возможно как лично, так и через уполномоченных лиц.
Какие авто разрешат ввозить и сколько
Льгота распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, прицепы и даже кузова. Законопроекты предусматривают полное освобождение от ввозной пошлины, НДС и акциза.
Чтобы избежать коммерческого импорта, установлен ряд условий. Там всего три позиции, но они крайне важны.
Какие ограничения действуют:
- разрешено приобрести только один автомобиль на военнослужащего;
- запрещена продажа или передача авто в течение трех лет;
- запрещен ввоз транспорта из страны-агрессора.
Кроме этого, предусмотрено ограничение для премиум-сегмента. По этой норме автомобиль возрастом до 5 лет и стоимостью свыше установленного порога (более 375 минимальных зарплат) не подпадают под льготу.
В статусе персонального импорта
Новая модель фактически легализует персональный импорт авто для военных и позволит оформлять транспорт в частную собственность без налоговой нагрузки. В то же время жесткие ограничения должны предотвратить перепродажу и использование льготы в бизнес-целях.