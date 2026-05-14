Кого в сервисных центрах МВД обслуживают без очереди

Приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД разработано для определенных категорий граждан. Для того чтобы получить услугу вне очереди нужно предоставить соответствующие документы.
В территориальных сервисных центрах МВД граждане льготных категорий могут получить услуги в приоритетном порядке. Это означает возможность записи на ближайшее доступное время без стандартного ожидания в общей очереди.

В соответствии с приказом МВД №777, право на приоритетное обслуживание имеют:

  • военнослужащие во время действия военного положения.
  • люди с инвалидностью;
  • лица, которые сопровождают людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью;
  • члены семей погибших военнослужащих;

Приоритетное обслуживание доступно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места жительства гражданина.

Для получения такой услуги необходимо:

  • обратиться к администратору ТСЦ МВД;
  • зарегистрироваться через терминал Е-записи;
  • предоставить документ, который подтверждает льготный статус;
  • подать копию подтверждающего документа, в частности сформированную через Дию.

В прифронтовых регионах 28 сервисных центров МВД имеют отдельные рабочие места для приоритетного обслуживания. Именно через них осуществляется прием граждан льготных категорий.

В МВД отмечают: приоритет распространяется только на вызов к администратору, а не на стоимость услуг. Все административные услуги оплачиваются по стандартным тарифам.

Что меняет система приоритетного обслуживания

Введение приоритетного доступа фактически стало частью адаптации государственных сервисов к условиям “военного положения”. Больше всего привилегий предусмотрено для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Отдельно заметна тенденция к цифровизации процессов. Даже для льготного обслуживания система требует официальной электронной регистрации через Е-запись и подтверждения статуса документами или цифровыми сервисами. Это позволяет минимизировать злоупотребления и делает процедуру более контролируемой.

В то же время сама модель не предусматривает финансовых льгот - речь идет лишь о сокращении времени ожидания. Таким образом государство пытается совместить социальную поддержку с одинаковыми правилами оплаты административных услуг для всех граждан.

#Советы #Автомобилисту