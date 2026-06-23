Коли поліція не штрафує за проїзд на забороняючий сигнал світлофора

Серед водіїв поширена думка, що проїзд на жовтий сигнал світлофора автоматично означає порушення ПДР. Насправді українське законодавство передбачає виняток, коли продовження руху є законним і не тягне за собою адміністративної відповідальності. Про це пише doradvokat.com.ua.

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Що говорять Правила дорожнього руху

Згідно з ПДР, жовтий сигнал світлофора є заборонним і в загальному випадку вимагає зупинки транспортного засобу.

Однак пункт 8.11 ПДР містить важливий виняток: Водій може продовжити рух, якщо під час увімкнення жовтого сигналу він не може зупинити транспортний засіб у визначеному місці без застосування екстреного гальмування.

Тобто закон враховує реальну дорожню ситуацію і не вимагає від водія створювати небезпеку заради формального виконання вимоги про зупинку.

Коли проїзд на жовтий не є порушенням

Проїзд може бути законним, якщо:

Автомобіль перебував занадто близько до стоп-лінії або перехрестя.

Безпечна зупинка вимагала б різкого гальмування.

Екстрене гальмування могло спричинити ДТП.

Існувала загроза зіткнення з автомобілем, який рухався позаду.

У таких випадках завершення проїзду через перехрестя відповідає вимогам ПДР.

Що повинна довести поліція

Для накладення штрафу недостатньо просто зафіксувати факт руху на жовтий сигнал.

Поліцейський повинен встановити:

Відстань автомобіля до стоп-лінії.

Швидкість руху.

Чи мав водій реальну можливість безпечно зупинитися.

Чи не створювало гальмування аварійної ситуації.

Якщо ці обставини не досліджені, постанова може бути визнана необґрунтованою.

Типові помилки поліції

Під час оскарження штрафів суди часто звертають увагу на такі недоліки:

Відсутність відеозапису порушення.

Відсутність аналізу дорожньої ситуації.

Формальне посилання лише на факт увімкнення жовтого сигналу.

Неврахування вимог пункту 8.11 ПДР.

Відсутність доказів того, що водій міг безпечно зупинитися.

Як діяти водію

Якщо інспектор складає постанову:

Зберігайте спокій.

Попросіть показати докази порушення.

Поясніть, що діяли відповідно до пункту 8.11 ПДР.

Внесіть свої заперечення та пояснення до постанови.

За можливості збережіть відео з реєстратора.

Зафіксуйте місце події та дорожню обстановку.

Оскарження штрафу

Постанову можна оскаржити протягом 10 днів з моменту її отримання.

Під час оскарження доцільно посилатися на:

пункт 8.11 ПДР;

обставини, які виключали безпечну зупинку;

відсутність належних доказів вини;

порушення вимог статті 280 КУпАП щодо всебічного з'ясування обставин справи.

Важливий нюанс

Сам по собі жовтий сигнал не дає права навмисно прискорюватися та “проскакувати” перехрестя. Виняток діє лише тоді, коли водій уже перебуває настільки близько до місця зупинки, що безпечна зупинка неможлива без екстреного гальмування.

Тому в кожній конкретній ситуації вирішальне значення мають фактичні обставини: швидкість руху, відстань до стоп-лінії, стан дороги та інтенсивність руху. Саме ці фактори повинні оцінюватися поліцією і, у разі спору, судом.