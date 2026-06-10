У Києві поліція зупинила 800-сильний Ferrari за перевищення швидкості

Патрульна поліція Києва продовжує виявляти водіїв, які перевищують встановлені обмеження швидкості. Під час контролю дорожнього руху за допомогою приладу TruCam правоохоронці зупинили водіїв автомобілів Audi та Ferrari, які рухалися містом зі швидкістю 112 км/год та 108 км/год відповідно.

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Обидва випадки кваліфіковано як перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год від дозволеної норми.

Яке покарання отримали водії

На порушників винесли постанови за частиною 4 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ця норма передбачає штраф у розмірі 1700 гривень за перевищення встановлених обмежень швидкості більш ніж на 50 км/год.

Які штрафи діють за перевищення швидкості

Наразі українське законодавство передбачає два основні рівні відповідальності за перевищення швидкісного режиму:

перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — штраф 340 грн;

перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год — штраф 1700 грн.

Адекватність обмежень швидкості

На опублікованій Патрульна поліція Києва видно місце де зупинили обох порушників. Ця ділянка дороги має по чотири смуги руху у кожному напрямку, а зустрічні потоки розділені відбійником. На цій ділянці немає перехресть, та наземних пішохідних переходів. Проте навіть за таких умов обмеження швидкості встановлено на рівні 50 км/год.

Цього року у столиці відмовилися від сезонного підвищення швидкісного режиму. З 1 квітня до 1 листопада діє стандартне обмеження — 50 км/год. Раніше на таких ділянках дороги дозволену швидкість піднімали до 80 км/год.

Покарання планують посилити

Варто зазначити, що Міністерство внутрішніх справ уже працює над новими пропозиціями щодо відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху.

Раніше глава МВС заявив, що відомство розглядає можливість запровадження додаткових санкцій для водіїв, які регулярно перевищують швидкість. Зокрема, може враховуватися не лише розмір перевищення, а й кількість аналогічних порушень протягом певного періоду.

Таким чином, водії, які систематично порушують швидкісний режим, у майбутньому можуть зіткнутися з більш суворими покараннями, ніж нинішні грошові штрафи.