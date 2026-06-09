За систематичне перевищення швидкості можуть посилити покарання: що анонсував глава МВС

В Україні можуть суттєво змінити підхід до покарання водіїв за порушення правил дорожнього руху. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що МВС готує нові пропозиції щодо відповідальності за систематичні порушення швидкісного режиму.

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За його словами, відповідний проект уже перебуває на фінальній стадії підготовки.

Акцент на систематичних порушниках

Коментуючи майбутні зміни, глава МВС наголосив, що однаковий підхід до всіх випадків перевищення швидкості не завжди є справедливим.

“Якщо перевищення швидкості на 10 км/год — це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50–80 км/год — це вже може бути трагедія”, — зазначив міністр.

Також він навів приклад накопичення порушень протягом певного періоду.

“Наприклад, 10 порушень швидкості — і санкції”, — пояснив Клименко.

Що може змінитися

Офіційних деталей майбутнього законопроекту наразі не оприлюднено, однак із заяв міністра можна зробити висновок, що МВС розглядає впровадження принципу накопичувальної відповідальності.

Ймовірно, покарання залежатиме не лише від факту конкретного порушення, а й від їх кількості протягом певного часу.

Серед можливих механізмів:

система штрафних балів;

підвищені штрафи за повторні порушення;

тимчасове позбавлення права керування;

обов'язкове повторне складання іспитів;

додатковий контроль за водіями, які систематично порушують ПДР.

Чому в МВС вирішили посилити відповідальність

За даними правоохоронців, саме перевищення швидкості залишається однією з головних причин ДТП із тяжкими наслідками.

Особливо небезпечними є випадки, коли водії перевищують дозволену швидкість на 50 км/год і більше. У таких ситуаціях суттєво збільшується гальмівний шлях, зменшується час на реакцію та зростає ризик смертельних аварій.

Саме тому в МВС вважають, що систематичні порушники повинні нести суворішу відповідальність, ніж водії, які випадково допустили незначне перевищення.

Коли можуть з'явитися конкретні пропозиції

Ігор Клименко повідомив, що драфт документа має бути готовий найближчим часом. Після завершення підготовки пропозиції мають пройти погодження в уряді та, ймовірно, будуть передані на розгляд Верховної Ради.

Наразі жодних нових штрафів або додаткових санкцій для водіїв ще не запроваджено. Йдеться лише про підготовку законодавчих змін, які можуть суттєво вплинути на відповідальність за систематичні порушення швидкісного режиму в майбутньому.

Що це означає для водіїв

Якщо запропоновані зміни будуть підтримані законодавцями, Україна може перейти до моделі, де важливим фактором стане не лише розмір штрафів за перевищення швидкості, а й регулярність порушень.

Тобто власники авто, які постійно ігнорують швидкісні обмеження та накопичують десятки штрафів із камер автоматичної фіксації, ризикуватимуть отримати значно суворіші покарання, ніж це передбачено чинним законодавством сьогодні.

Головна проблема полягає у тому, що штрафи з камер отримують не завжди водії, які порушили, а юридичні власники авто або директора компаній, за якими зареєстровано транспорт.