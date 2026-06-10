В Киеве полиция остановила 800-сильный Ferrari за превышение скорости

Патрульная полиция Киева продолжает выявлять водителей, которые превышают установленные ограничения скорости. Во время контроля дорожного движения с помощью прибора TruCam правоохранители остановили водителей автомобилей Audi и Ferrari, которые двигались по городу со скоростью 112 км/ч и 108 км/ч соответственно.

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Оба случая квалифицированы как превышение скорости более чем на 50 км/ч от разрешенной нормы.

Какое наказание получили водители

На нарушителей вынесли постановления по части 4 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Эта норма предусматривает штраф в размере 1700 гривен за превышение установленных ограничений скорости более чем на 50 км/ч.

Какие штрафы действуют за превышение скорости

Сейчас украинское законодательство предусматривает два основных уровня ответственности за превышение скоростного режима:

превышение скорости более чем на 20 км/ч - штраф 340 грн;

превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф 1700 грн.

Адекватность ограничений скорости

На опубликованной Патрульная полиция Киева видно место где остановили обоих нарушителей. Этот участок дороги имеет по четыре полосы движения в каждом направлении, а встречные потоки разделены отбойником. На этом участке нет перекрестков, и наземных пешеходных переходов. Однако даже при таких условиях ограничение скорости установлено на уровне 50 км/ч.

В этом году в столице отказались от сезонного повышения скоростного режима. С 1 апреля по 1 ноября действует стандартное ограничение - 50 км/ч. Ранее на таких участках дороги разрешенную скорость поднимали до 80 км/ч.

Наказание планируют ужесточить

Стоит отметить, что Министерство внутренних дел уже работает над новыми предложениями относительно ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения.

Ранее глава МВД заявил, что ведомство рассматривает возможность введения дополнительных санкций для водителей, которые регулярно превышают скорость. В частности, может учитываться не только размер превышения, но и количество аналогичных нарушений в течение определенного периода.

Таким образом, водители, которые систематически нарушают скоростной режим, в будущем могут столкнуться с более суровыми наказаниями, чем нынешние денежные штрафы.