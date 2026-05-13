Коли в сервісних центрах МВС вимагають медичну довідку водія

У сервісні центри МВС нагадують: медична довідка для водія — це один із документів, який підтверджує можливість керувати транспортним засобом. Її потрібно мати для отримання “прав”.

Коли медична довідка є обов’язковою

Медичну довідку необхідно подавати:

під час отримання посвідчення водія вперше;

при складанні теоретичного та практичного іспитів у сервісних центрах МВС;

в окремих випадках обміну або відновлення посвідчення водія відповідно до законодавства.

Під час медичного огляду лікарі оцінюють стан здоров’я кандидата у водії та визначають, чи немає протипоказань до керування транспортом.

Особливу увагу приділяють:

зору;

слуху;

координації рухів;

швидкості реакції;

іншим показникам, що впливають на безпеку дорожнього руху.

У посвідченні можуть зазначати обмеження

Якщо водій має певні особливості стану здоров’я, у медичній довідці можуть бути вказані рекомендації або обмеження.

Наприклад:

обов’язкове використання окулярів;

керування автомобілем лише у контактних лінзах;

інші медичні умови для безпечного водіння.

Такі обмеження вносять і до посвідчення водія у вигляді спеціальних позначок.

Ігнорування рекомендацій та ризики

У сервісних центрах МВС застерігають, що недотримання медичних рекомендацій може створювати небезпеку на дорозі.

Особливо це стосується:

руху в темну пору доби;

складних погодних умов;

інтенсивного міського трафіку.

У відомстві закликають водіїв відповідально проходити медичний огляд та дбати про власний стан здоров’я, адже безпека дорожнього руху залежить від фізичного стану людини за кермом.

Коли вимагають медичну довідку

У випадках обміну або відновлення документу під час дії "воєнного стану" довідка не потрібна.

Також вона потрібна та при складанні іспитів в сервісних центрах МВС.

У випадках обміну або відновлення документу під час дії “воєнного стану” довідка не потрібна.