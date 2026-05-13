Когда в сервисных центрах МВД требуют медицинскую справку водителя

В сервисные центры МВД напоминают: медицинская справка для водителя - это один из документов, который подтверждает возможность управлять транспортным средством. Ее нужно иметь для получения “прав”.

Когда медицинская справка является обязательной

Медицинскую справку необходимо подавать:

при получении водительского удостоверения впервые;

при сдаче теоретического и практического экзаменов в сервисных центрах МВД;

в отдельных случаях обмена или восстановления водительского удостоверения в соответствии с законодательством.

Во время медицинского осмотра врачи оценивают состояние здоровья кандидата в водители и определяют, нет ли противопоказаний к управлению транспортом.

Особое внимание уделяют:

зрению;

слуху;

координации движений;

скорости реакции;

другим показателям, влияющим на безопасность дорожного движения.

В удостоверении могут указывать ограничения

Если водитель имеет определенные особенности состояния здоровья, в медицинской справке могут быть указаны рекомендации или ограничения.

Например:

обязательное использование очков;

управление автомобилем только в контактных линзах;

другие медицинские условия для безопасного вождения.

Такие ограничения вносят и в водительское удостоверение в виде специальных отметок.

Игнорирование рекомендаций и риски

В сервисных центрах МВД предостерегают, что несоблюдение медицинских рекомендаций может создавать опасность на дороге.

Особенно это касается:

движения в темное время суток;

сложных погодных условий;

интенсивного городского трафика.

В ведомстве призывают водителей ответственно проходить медицинский осмотр и заботиться о собственном состоянии здоровья, ведь безопасность дорожного движения зависит от физического состояния человека за рулем.

В случаях обмена или восстановления документа во время действия “военного положения” справка не нужна.