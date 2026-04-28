Почему практический экзамен на права может сдать только 21% кандидатов

В Украине с начала 2026 года в Сервисные центры МВД проведено 204 856 практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Это второй и ключевой этап после теории, который определяет, готов ли человек к самостоятельному управлению автомобилем.

Читайте также: Какое авто выбрать для сдачи практического экзамена

Результаты оказались достаточно жесткими: только 42 708 кандидатов смогли сдать экзамен с первой попытки. Это составляет 21% от общего количества - фактически один из пяти.

Что это означает на практике

Такой уровень успешности свидетельствует о двух важных тенденциях. С одной стороны, система оценивания слишком требовательна, что порождает прочную почву для коррупционных и мошеннических схем. С другой - часть кандидатов подходит к экзамену недостаточно подготовленной.

Практический экзамен проверяет комплексное поведение водителя:

соблюдение правил дорожного движения

умение ориентироваться в трафике

контроль автомобиля в различных ситуациях

скорость и адекватность принятия решений

Сколько нужно обучаться

Перед сдачей экзамена кандидат проходит обязательную практическую подготовку в автошколе. Для категории B установлен минимум:

40 часов - для авто с механической коробкой передач

38 часов - для автоматической

После этого сдается внутренний экзамен, а полученное свидетельство действительно в течение двух лет.

Какие документы нужны

Чтобы сдать практический экзамен, необходимо подготовить:

паспорт или ID-карту с подтверждением места жительства

идентификационный код

медицинскую справку

Запись осуществляется через:

онлайн-систему Е-Запись

мобильное приложение

терминалы в сервисных центрах

В некоторых случаях возможно обслуживание в день обращения.

Почему экзамен настолько сложный

Фактический показатель в 21% - это индикатор того, что получение водительского удостоверения в Украине очень сложная процедура.

Сложность официальной процедуры заставляет кандидатов в водители искать альтернативу: обращаться к “бегунков” или к мошенникам за подделками.

Такое положение вещей не способствует улучшению безопасности на дорогах. Как результат имеем регулярные сообщения от силовиков о коррупции в сервисных центрах МВД.