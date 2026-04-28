Почему практический экзамен на права может сдать только 21% кандидатов

Практический экзамен на права
В Украине с начала 2026 года в Сервисные центры МВД проведено 204 856 практических экзаменов для получения водительского удостоверения. Это второй и ключевой этап после теории, который определяет, готов ли человек к самостоятельному управлению автомобилем.
Результаты оказались достаточно жесткими: только 42 708 кандидатов смогли сдать экзамен с первой попытки. Это составляет 21% от общего количества - фактически один из пяти.
Что это означает на практике
Такой уровень успешности свидетельствует о двух важных тенденциях. С одной стороны, система оценивания слишком требовательна, что порождает прочную почву для коррупционных и мошеннических схем. С другой - часть кандидатов подходит к экзамену недостаточно подготовленной.
Практический экзамен проверяет комплексное поведение водителя:
- соблюдение правил дорожного движения
- умение ориентироваться в трафике
- контроль автомобиля в различных ситуациях
- скорость и адекватность принятия решений
Сколько нужно обучаться
Перед сдачей экзамена кандидат проходит обязательную практическую подготовку в автошколе. Для категории B установлен минимум:
- 40 часов - для авто с механической коробкой передач
- 38 часов - для автоматической
После этого сдается внутренний экзамен, а полученное свидетельство действительно в течение двух лет.
Какие документы нужны
Чтобы сдать практический экзамен, необходимо подготовить:
- паспорт или ID-карту с подтверждением места жительства
- идентификационный код
- медицинскую справку
Запись осуществляется через:
- онлайн-систему Е-Запись
- мобильное приложение
- терминалы в сервисных центрах
В некоторых случаях возможно обслуживание в день обращения.
Почему экзамен настолько сложный
Фактический показатель в 21% - это индикатор того, что получение водительского удостоверения в Украине очень сложная процедура.
Сложность официальной процедуры заставляет кандидатов в водители искать альтернативу: обращаться к “бегунков” или к мошенникам за подделками.
Такое положение вещей не способствует улучшению безопасности на дорогах. Как результат имеем регулярные сообщения от силовиков о коррупции в сервисных центрах МВД.