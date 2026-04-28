Чому практичний іспит на права може скласти лише 21% кандидатів

ФОТО: freepik.com|
Практичний іспит на права
В Україні з початку 2026 року у Сервісні центри МВС проведено 204 856 практичних іспитів для отримання посвідчення водія. Це другий і ключовий етап після теорії, який визначає, чи готова людина до самостійного керування автомобілем.
Результати виявилися досить жорсткими: лише 42 708 кандидатів змогли скласти іспит із першої спроби. Це становить 21% від загальної кількості — фактично один із п’яти.
Що це означає на практиці
Такий рівень успішності свідчить про дві важливі тенденції. З одного боку, система оцінювання надто вимоглива, що породжує міцне підґрунтя для корупційних та шахрайських схем. З іншого —частина кандидатів підходить до іспиту недостатньо підготовленою.
Практичний іспит перевіряє комплексну поведінку водія:
- дотримання правил дорожнього руху
- вміння орієнтуватися в трафіку
- контроль автомобіля в різних ситуаціях
- швидкість і адекватність прийняття рішень
Скільки потрібно навчатися
Перед складанням іспиту кандидат проходить обов’язкову практичну підготовку в автошколі. Для категорії B встановлено мінімум:
- 40 годин — для авто з механічною коробкою передач
- 38 годин — для автоматичної
Після цього складається внутрішній іспит, а отримане свідоцтво дійсне протягом двох років.
Які документи потрібні
Щоб скласти практичний іспит, необхідно підготувати:
- паспорт або ID-картку з підтвердженням місця проживання
- ідентифікаційний код
- медичну довідку
Запис здійснюється через:
- онлайн-систему Е-Запис
- мобільний застосунок
- термінали у сервісних центрах
У деяких випадках можливе обслуговування в день звернення.
Чому іспит настільки складний
Фактичний показник у 21% — це індикатор того, що отримання водійського посвідчення в Україні дуже складна процедура.
Складність офіційної процедури змушує кандидатів у водії шукати альтернативу: звертатись до “бігунків” або до шахраїв за підробками.
Такий стан речей не спряє покращенню безпеки на дорогах. Як результат маємо регулярні повідомлення від силовиків про корупцію у сервісних центрах МВС.