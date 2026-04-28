Чому практичний іспит на права може скласти лише 21% кандидатів

В Україні з початку 2026 року у Сервісні центри МВС проведено 204 856 практичних іспитів для отримання посвідчення водія. Це другий і ключовий етап після теорії, який визначає, чи готова людина до самостійного керування автомобілем.

Результати виявилися досить жорсткими: лише 42 708 кандидатів змогли скласти іспит із першої спроби. Це становить 21% від загальної кількості — фактично один із п’яти.

Що це означає на практиці

Такий рівень успішності свідчить про дві важливі тенденції. З одного боку, система оцінювання надто вимоглива, що породжує міцне підґрунтя для корупційних та шахрайських схем. З іншого —частина кандидатів підходить до іспиту недостатньо підготовленою.

Практичний іспит перевіряє комплексну поведінку водія:

дотримання правил дорожнього руху

вміння орієнтуватися в трафіку

контроль автомобіля в різних ситуаціях

швидкість і адекватність прийняття рішень

Скільки потрібно навчатися

Перед складанням іспиту кандидат проходить обов’язкову практичну підготовку в автошколі. Для категорії B встановлено мінімум:

40 годин — для авто з механічною коробкою передач

38 годин — для автоматичної

Після цього складається внутрішній іспит, а отримане свідоцтво дійсне протягом двох років.

Які документи потрібні

Щоб скласти практичний іспит, необхідно підготувати:

паспорт або ID-картку з підтвердженням місця проживання

ідентифікаційний код

медичну довідку

Запис здійснюється через:

онлайн-систему Е-Запис

мобільний застосунок

термінали у сервісних центрах

У деяких випадках можливе обслуговування в день звернення.

Чому іспит настільки складний

Фактичний показник у 21% — це індикатор того, що отримання водійського посвідчення в Україні дуже складна процедура.

Складність офіційної процедури змушує кандидатів у водії шукати альтернативу: звертатись до “бігунків” або до шахраїв за підробками.

Такий стан речей не спряє покращенню безпеки на дорогах. Як результат маємо регулярні повідомлення від силовиків про корупцію у сервісних центрах МВС.