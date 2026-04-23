Як шахраї обкрадають українців під час запису до сервісних центрів МВС

Запис до сервісних центрів МВС пов’язаний з певним ризиком. Шахраї можуть викрасти персональні данні, що тягне за собою ризик кредитів, або просто викрадення коштів з карток.
Євген Гудущан
23 квітня, 10:28
Головний сервісний центр МВС спільно з кіберполіцією попереджають громадян про активізацію шахраїв, які пропонують «допомогу» з онлайн-записом на державні послуги. Головна мета зловмисників — отримати доступ до персональних даних і фінансів користувачів.

Як працюють шахрайські схеми

Зловмисники створюють фейкові сайти або пишуть у месенджерах, пропонуючи:

  • запис без черги;
  • гарантований час прийому;
  • прискорення отримання послуг.

У таких випадках громадян просять надати особисті дані або здійснити оплату. Насправді ж ці дії ведуть до втрати грошей або компрометації персональної інформації.

Як записатися безпечно

Щоб уникнути ризиків, варто користуватися виключно офіційними сервісами.

Запис на послуги здійснюється через систему Е-запис, яка:

  • має захист від стороннього втручання;
  • працює через електронну ідентифікацію;
  • не потребує посередників.

Для авторизації використовуються:

  • ID.GOV.UA;
  • Дія.Підпис через Дія.

Які дані не можна передавати

Фахівці наголошують: не вводьте та не передавайте на сторонніх ресурсах:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дату народження;
  • податковий номер (РНОКПП);
  • банківські дані;
  • доступ до Дія.Підпису або онлайн-банкінгу.

Навіть одноразове розголошення таких даних може призвести до:

  • оформлення кредитів;
  • створення фейкових акаунтів;
  • повторного використання інформації у шахрайських схемах.

Як розпізнати офіційний ресурс

Офіційні державні сайти мають домен “gov.ua”. Зокрема, перевірену інформацію можна знайти на сайті ГСЦ МВС.

Також запис доступний через офіційний мобільний застосунок Е-запис, який дозволяє обрати послугу, дату та час без черг.

Що робити у разі підозри

Якщо ви натрапили на підозрілий сайт або повідомлення:

  • не вводьте дані;
  • не здійснюйте оплату;
  • повідомте про це кіберполіцію.

Висновок

Цифрові сервіси значно спрощують отримання адміністративних послуг, але водночас вимагають обережності. Використання лише офіційних каналів і уважність до власних даних — ключ до безпеки в онлайн-середовищі.

