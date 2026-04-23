Як шахраї обкрадають українців під час запису до сервісних центрів МВС

Сервісних центрів МВС
Головний сервісний центр МВС спільно з кіберполіцією попереджають громадян про активізацію шахраїв, які пропонують «допомогу» з онлайн-записом на державні послуги. Головна мета зловмисників — отримати доступ до персональних даних і фінансів користувачів.
Як працюють шахрайські схеми
Зловмисники створюють фейкові сайти або пишуть у месенджерах, пропонуючи:
- запис без черги;
- гарантований час прийому;
- прискорення отримання послуг.
У таких випадках громадян просять надати особисті дані або здійснити оплату. Насправді ж ці дії ведуть до втрати грошей або компрометації персональної інформації.
Як записатися безпечно
Щоб уникнути ризиків, варто користуватися виключно офіційними сервісами.
Запис на послуги здійснюється через систему Е-запис, яка:
- має захист від стороннього втручання;
- працює через електронну ідентифікацію;
- не потребує посередників.
Для авторизації використовуються:
- ID.GOV.UA;
- Дія.Підпис через Дія.
Які дані не можна передавати
Фахівці наголошують: не вводьте та не передавайте на сторонніх ресурсах:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дату народження;
- податковий номер (РНОКПП);
- банківські дані;
- доступ до Дія.Підпису або онлайн-банкінгу.
Навіть одноразове розголошення таких даних може призвести до:
- оформлення кредитів;
- створення фейкових акаунтів;
- повторного використання інформації у шахрайських схемах.
Як розпізнати офіційний ресурс
Офіційні державні сайти мають домен “gov.ua”. Зокрема, перевірену інформацію можна знайти на сайті ГСЦ МВС.
Також запис доступний через офіційний мобільний застосунок Е-запис, який дозволяє обрати послугу, дату та час без черг.
Що робити у разі підозри
Якщо ви натрапили на підозрілий сайт або повідомлення:
- не вводьте дані;
- не здійснюйте оплату;
- повідомте про це кіберполіцію.
Висновок
Цифрові сервіси значно спрощують отримання адміністративних послуг, але водночас вимагають обережності. Використання лише офіційних каналів і уважність до власних даних — ключ до безпеки в онлайн-середовищі.