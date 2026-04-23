Як шахраї обкрадають українців під час запису до сервісних центрів МВС

Головний сервісний центр МВС спільно з кіберполіцією попереджають громадян про активізацію шахраїв, які пропонують «допомогу» з онлайн-записом на державні послуги. Головна мета зловмисників — отримати доступ до персональних даних і фінансів користувачів.

Як працюють шахрайські схеми

Зловмисники створюють фейкові сайти або пишуть у месенджерах, пропонуючи:

запис без черги;

гарантований час прийому;

прискорення отримання послуг.

У таких випадках громадян просять надати особисті дані або здійснити оплату. Насправді ж ці дії ведуть до втрати грошей або компрометації персональної інформації.

Як записатися безпечно

Щоб уникнути ризиків, варто користуватися виключно офіційними сервісами.

Запис на послуги здійснюється через систему Е-запис, яка:

має захист від стороннього втручання;

працює через електронну ідентифікацію;

не потребує посередників.

Для авторизації використовуються:

ID.GOV.UA;

Дія.Підпис через Дія.

Які дані не можна передавати

Фахівці наголошують: не вводьте та не передавайте на сторонніх ресурсах:

прізвище, ім’я, по батькові;

дату народження;

податковий номер (РНОКПП);

банківські дані;

доступ до Дія.Підпису або онлайн-банкінгу.

Навіть одноразове розголошення таких даних може призвести до:

оформлення кредитів;

створення фейкових акаунтів;

повторного використання інформації у шахрайських схемах.

Як розпізнати офіційний ресурс

Офіційні державні сайти мають домен “gov.ua”. Зокрема, перевірену інформацію можна знайти на сайті ГСЦ МВС.

Також запис доступний через офіційний мобільний застосунок Е-запис, який дозволяє обрати послугу, дату та час без черг.

Що робити у разі підозри

Якщо ви натрапили на підозрілий сайт або повідомлення:

не вводьте дані;

не здійснюйте оплату;

повідомте про це кіберполіцію.

Висновок

Цифрові сервіси значно спрощують отримання адміністративних послуг, але водночас вимагають обережності. Використання лише офіційних каналів і уважність до власних даних — ключ до безпеки в онлайн-середовищі.