Коли все навпаки: Volkswagen є, а спокою вже немає

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, оборудка безперебійно працювала упродовж року.

Зловмисник використовував підроблені листи від імені громадської організації, щоб безперешкодно та без сплати мита переганяти машини з Польщі.

Під прикриттям патріотичних гасел

Для доставки транспорту організатор залучав нічого не підозрюючих водіїв. Керуючись патріотичними мотивами, люди погоджувалися безкоштовно переганяти іномарки через кордон, щиро вірячи, що транспорт прямує до конкретних військових частин.

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Проте реальний маршрут закінчувався на одному з київських майданчиків. Там автомобілі фотографували та виставляли на продаж через популярний спеціалізований інтернет-ресурс від імені товариства з обмеженою відповідальністю.

Які авто продавали та скільки заробили

Асортимент ділка складався з цілком пристойних машин підвищеної прохідності та мікроавтобусів.

Серед них засвітилися позашляховики Range Rover, Land Rover, Nissan Navara, Mitsubishi Pajero, Hyundai Galloper та Volkswagen Touareg. Також були буси Volkswagen Transporter, Caravelle, Opel Vectra й Mercedes-Benz Sprinter.

Машини для продажу підбиралися на вторинному ринку добротні за технічним станом й гарні за зовнішніми ознаками. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони

Слідчі задокументували кілька показових угод. Наприклад, у травні підозрюваний збув Range Rover та Nissan Navara за 10 тисяч євро. Вже влітку за Mitsubishi Pajero він отримав 171 тисячу гривень, а під кінець року продав Volkswagen Touareg за 186 тисяч гривень, причому гроші покупці кидали прямо на його банківські картки.

Наразі суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід. Чоловіка відправили під варту, залишивши альтернативу у вигляді застави на суму 998 400 гривень.

Досудове розслідування у цій справі триває.

Схеми з гуманітаркою набирають обертів

Нагадаємо, раніше ми писали про схожий випадок на Черкащині, де місцевий житель примудрився продати понад 70 гуманітарних автомобілів.

Він використовував реквізити трьох підконтрольних благодійних фондів, а машини збував через популярні онлайн-платформи OLX та AUTO.RIA.