Когда все наоборот: Volkswagen есть, а покоя уже нет

Как сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, сделка бесперебойно работала на протяжении года.

Злоумышленник использовал поддельные письма от имени общественной организации, чтобы беспрепятственно и без уплаты пошлины перегонять машины из Польши.

Под прикрытием патриотических лозунгов

Для доставки транспорта организатор привлекал ничего не подозревающих водителей. Руководствуясь патриотическими мотивами, люди соглашались бесплатно перегонять иномарки через границу, искренне веря, что транспорт направляется в конкретные воинские части.

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Однако реальный маршрут заканчивался на одной из киевских площадок. Там автомобили фотографировали и выставляли на продажу из-за популярного специализированного интернет-ресурса от имени общества с ограниченной ответственностью.

Какие авто продавали и сколько заработали

Ассортимент дельца складывался из вполне приличных машин повышенной проходимости и микроавтобусов.

Среди них засветились внедорожники Range Rover, Land Rover, Nissan Navara, Mitsubishi Pajero, Hyundai Galloper и Volkswagen Touareg. Также были бусы Volkswagen Transporter, Caravelle, Opel Vectra и Mercedes-Benz Sprinter.

Машины для продажи подбирались на вторичном рынке добротные по техническому состоянию и хороши по внешним признакам. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны

Следователи задокументировали несколько показательных соглашений. К примеру, в мае подозреваемый сбыл Range Rover и Nissan Navara за 10 тысяч евро. Уже летом за Mitsubishi Pajero он получил 171 тысячу гривен, а к концу года продал Volkswagen Touareg за 186 тысяч гривен, причем деньги покупатели бросали прямо на его банковские карты.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения. Мужчину отправили под стражу, оставив альтернативу в виде залога на сумму 998 400 гривен.

Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Схемы с гуманитаркой набирают обороты

Напомним, ранее мы писали о похожий случай в Черкасской области, где местный житель умудрился продать более 70-ти гуманитарных автомобилей.

Он использовал реквизиты трех подконтрольных благотворительных фондов, а машины сбывал через популярные онлайн-платформы OLX и AUTO.RIA.