Команду Cadillac Формули-1 можуть продати за 3 мільярди доларів

Як повідомляє видання Sportico, американський мільярдер Марк Волтер активно шукає покупців на свою частку в гоночному колективі. Наразі жодної офіційної угоди не укладено, проте процес продажу вже запущено, і понад двадцять потенційних інвесторів висловили свою зацікавленість. Відомо, що TWG управляє операціями спільно з General Motors, хоча точний розподіл часток між партнерами ніколи не розголошувався.

Ця новина виглядає досить дивно на тлі серпневих заяв керівництва TWG Global. Тоді компанія офіційно запевняла, що не планує виходити з проєкту, а сам Марк Волтер був ще категоричнішим. "Ми збираємося зберегти команду незважаючи ні на що", – заявляв тоді бізнесмен журналістам. До речі, паралельно Волтер уже продав свої 13 відсотків акцій футбольного клубу Челсі та шукає покупця на жіночу баскетбольну команду Лос-Анджелес Спаркс.

Різка зміна планів цілком може бути пов'язана з катастрофічними фінансовими та спортивними показниками. У своєму дебютному сезоні Формули-1 боліди Cadillac навіть не змогли заробити жодного очка, а операційні збитки команди до кінця року сягнуть близько 400 мільйонів доларів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Адекватний прайс чи завищені очікування?

Запитувана сума у 3 мільярди доларів береться не зі стелі, а відображає реальні витрати на створення стайні з нуля. Спочатку TWG та General Motors заплатили 450 мільйонів доларів так званого внеску за розмиття частки іншим дев'яти учасникам чемпіонату, а потім вклали ще щонайменше мільярд у розбудову інфраструктури.

На сьогодні середня вартість команди Формули-1 становить 3,42 мільярда доларів, що на 48 відсотків більше, ніж роком раніше, тому цінник Волтера цілком відповідає ринковим реаліям. Проте експерти зазначають, що з двох десятків зацікавлених сторін лише менше семи мають реальний капітал для закриття такої масштабної угоди.

Що стосується компанії General Motors, то її глобальні плани залишаються незмінними. Автовиробник і надалі збирається використовувати технології з Формули-1 для розробки своїх майбутніх серійних спорткарів, незалежно від того, хто саме володітиме контрольним пакетом акцій гоночної команди.